Урбанист назвал Улан-Удэ большой деревней

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Архитектор, урбанист, городской планировщик Андрей Елбаев назвал Улан-Удэ большой деревней. Недавно молодой человек побывал в Благовещенске и сравнил его со столицей Бурятии.- Улан-Удэ, будучи почти в два раза больше, чем Благовещенск по населению, ощущается как большая деревня. А Благовещенск наоборот – пусть немногочисленный, но гуляя по нему, ощущаешь, что это город, - с таких слов начинает своё видео Андрей Елбаев.В 16-минутном видео он указывает на недостатки организации пространства в городах. Также он сразу же извинился перед улан-удэнцами, которые обидятся за сравнение своего города с деревней.Специалист выделил три основных проблемы, аргументируя своё заявление.Первой стала плохая связанность городских районов и городского центра. Влогер отметил, что добраться из центра города на Левый берег, Восточный и другие микрорайоны очень сложно, поскольку отсутствуют необходимые дороги и мосты. Чего нет в Благовещенске. Город плотно застроен и периферийные районы действительно находятся на окраине города.Отдельно он обсудил городские набережные.- Я был на набережной в Улан-Удэ в солнечный день. Людей можно было пересчитать по пальцам, в то время как в Благовещенске набережная была набита битком в обычный будний день. Там танцевали какие-то тётушки в белых одеждах, гуляли парочки, местная шпана ныряла в воду. Народу там действительно было очень много, - продолжал Андрей Елбаев.По наблюдениям урбаниста, в центре Улан-Удэ реально активная только одна городская улица – Ленина. Если же с неё свернуть, то соседние улицы напоминают посёлок городского типа или окраину, поясняет архитектор. В то время как Благовещенске на всех центральных улицах активное движение, множество офисов, магазинов и других признаков городской жизни.- Одним из причин такой ситуации заключается в том, что в Благовещенске из-за хорошей связанности в центр, скажем, за 10 минут может добраться намного больше людей, чем в Улан-Удэ, где связанность плохая. Где вы только 10 минут будете стоять в час пик на путепроводе под железнодорожной дорогой, - пояснял Андрей.Второй проблемой он выделил плохую развитость центра Улан-Удэ.- Мало того, что он плохо доступен для тех людей, которые живут вне центра, так ещё и в самом центре очень низкая плотность. Тут большое количество неиспользуемых территорий, таких полупустырей, а с другой стороны там осталось много исторического частного сектора, для которого характерна низкая плотность, - объяснял влогер.Он отметил, что плотность спальных районов выше, чем в центре Улан-Удэ. Тогда как плотность в центре Благовещенска намного выше, чем в других районах города.Третьей проблемой Улан-Удэ специалист назвал разрастание города частным сектором. Как правило, во многих городах России в частном секторе зачастую плохие дороги, неразвитая инфраструктура и прочее. Он снял видео с Лысой горы и обратил внимание, что частный сектор в Улан-Удэ «размазан до горизонта».- Люди живут достаточно близко, для того, чтобы назваться городом, но не достаточно, чтобы сформировать для города концентрацию людей. Умножаем это на проблему со связанностью и получаем большое количество территорий, где вообще ничего не происходит, -разъяснил Андрей.В Благовещенске тоже есть исторические постройки в центре города, но они «обросли» вокруг высотками.В заключение он назвал Благовещенск компактным городом и дал советы Улан-Удэ, чтобы не быть большой деревней.Во-первых, это, конечно же, повышать доступность территорий: строить новые мосты и путепроводы; во-вторых, отказаться от разрастания города вшир; в-третьих, чтобы развить имеющийся частный сектор, он посоветовал заимствовать опыт Северной Америки.В качестве примера показал финский город Тампере. Его центр, как и Улан-Удэ, «разрезан» железнодорожными путями и реками. Но там частые «проколы», которые связывают центр города с другими районами. И наглядно показал, как Тампере собирается продолжать развитие города.