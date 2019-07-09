09 Июля

08 Июля

Популярное

Бурятия впервые приняла международное ралли «Шёлковый путь»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Среди победителей – гонщики из Катара и Аргентины. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с этапа ралли «Шёлковый путь»

8 июля в селе Харгана Селенгинского района Бурятии завершился второй этап девятого международного ралли «Шёлковый путь». Гонщики соревновались в четырёх категориях: «Мотоциклы», «Квадроциклы», «Внедорожники» и «Грузовики». Всего за главный приз ралли соревнуются участники из 36 стран мира на 97 транспортных средствах, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Мы счастливы, что такое грандиозное мероприятие пришло к нам в республику. Мы постарались показать гостеприимство не только республики, но и России, потому что здесь участники из разных стран. Безусловно, хочется показать богатство культуры, разнообразие природы и доброту жителей. Надеемся, что всем понравится. Такие события, как ралли влияют на всю страну, повышается имидж, узнаваемость, привлекательность, безусловно, и для нашей республики. Мы можем показать все богатство культуры, колорит нашей республики. Разнообразие народов, проживающих в Бурятии. И конечно, готовы создать пилотам все условия, чтобы гонка была безопасная, чтобы они могли показать свое мастерство, мощь техники и подарить радость зрителям. Я думаю, что наши природные условия: горы, ручьи, лощины, леса – лучше не придумаешь, - заявил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

Среди внедорожников на втором, «бурятском», этапе ралли первым оказался катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. Он же лидировал на первом этапе – от Иркутска до Байкальска.

Лучшее время среди грузовиков показал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович из Белоруссии.

Ранее баргузинские соболи Гром и Тучка, живущие в вольерном комплексе Байкальского заповедника, предсказали иной исход. Гром предрёк лидерство в команде КАМАЗ Айрату Мардееву. А Тучка однозначно выбрала команду GAZ RAID SPORT как победителя в категории «Грузовики».

В общем зачёте в категории «Мотоциклы» первый - аргентинец Кевин Бенавидес, лидировавший накануне, второй – выигравший этот этап британец Сэм Сандерленд.

- Мы очень рады, что сегодня в Бурятии. Очень красивый регион со своей природой, гостеприимством в центре внимания мировых СМИ. Я очень благодарен, во-первых, руководству региона, Алексею Самбуевичу за открытость души, за желание сделать для людей этот спортивный праздник для жителей региона. Бурятия всегда отличалась гостеприимством и душевной открытостью. И сегодня это увидели участники, которые буквально недавно закончили финишную церемонию. Они еще больше напитались энергией, силой и это им поможет проехать через всю Монголию, пустыню Гоби до финиша. Спасибо еще раз огромное. Мы очень рады нести те традиции древнего исторического шелкового пути в современной спортивной интерпретации, - сказал директор проекта международное ралли «Шелковый путь», семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин.

Во вторник, 9 июля, утром стартует третий этап ралли – от Улан-Удэ до Улан-Батора. Участники выедут из столицы Бурятии и проследуют до границы в Кяхте в обычном темпе. Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» в этот день будут пересекать границу около 400 транспортных средств – участников соревнований. Пропускная способность МАППа составляет до 1000 автомашин в сутки в штатном режиме. Учитывая загруженность в обычные дни, это составит дополнительную нагрузку для пропускного пункта. Таким образом, жителям Бурятии для своего удобства лучше запланировать выезд в Монголию в другой день.

- Бурятия нас впечатлила. Этап был организован очень хорошо, большое вам всем спасибо за организацию и проведение, нам очень понравилось, - заявил руководитель европейского бюро международного ралли «Шёлковый путь» Фредерик Лекьен.

Следующий скоростной участок ожидает участников уже на территории Монголии. Стартовало ралли «Шелковый путь-2019» 6 июля в Иркутске и закончится 16 июля в китайском городе Дунхуань.

спорт автоспорт ралли
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Более 20 домов, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Более 20 домов, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Общество, 09.07.2019
На Восточном произошла коммунальная авария 
В Бурятии снимут фильм по рассказу Намжила Нимбуева
В Бурятии снимут фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Общество, 09.07.2019
По словам сестры Намжила Нимбуева, создатели фильма работают «за идею»
В Улан-Удэ за ночь устранили коммунальную аварию на Саянах
В Улан-Удэ за ночь устранили коммунальную аварию на Саянах
Общество, 09.07.2019
Движение по перекрытому участку дороги открыто 
В Улан-Удэ жарко
В Улан-Удэ жарко
Общество, 09.07.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике днём по юго-западу, крайнему северу местами небольшие кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром
В Иркутске пройдёт выставка земляники и жимолости
В Иркутске пройдёт выставка земляники и жимолости
Общество, 08.07.2019
На «Вкусе лета» садоводы продемонстрируют лучшие сорта ягод и проконсультируют всех желающих
В Иркутске выступит театр патриаршего подворья
В Иркутске выступит театр патриаршего подворья
Общество, 08.07.2019
Они покажут программу, посвящённую семье Николая II
Проекты Бурятии победили на Всероссийском форуме «Восток»
Проекты Бурятии победили на Всероссийском форуме «Восток»
Общество, 08.07.2019
Авторы получили рекомендательные письма на гранты для их реализации
Иркутские рокеры соберут деньги для пострадавших от паводка
Иркутские рокеры соберут деньги для пострадавших от паводка
Общество, 08.07.2019
Они проведут благотворительный концерт «Sib Aid»
Иркутский дзюдоист дважды стал чемпионом Универсиады
Иркутский дзюдоист дважды стал чемпионом Универсиады
Общество, 08.07.2019
Он победил в личных и командных соревнованиях
В Иркутске, Улан-Удэ и Чите наградили верных супругов
В Иркутске, Улан-Удэ и Чите наградили верных супругов
Общество, 08.07.2019
Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности
Бульвар Улан-Удэ попал в реестр лучших по России
Бульвар Улан-Удэ попал в реестр лучших по России
Общество, 08.07.2019
Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству вошли 165 проектов
Нукутский борец стал призёром чемпионата России
Нукутский борец стал призёром чемпионата России
Общество, 08.07.2019
Уроженец Иркутской области взял «бронзу» по вольной борьбе в Сочи

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^