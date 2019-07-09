Бурятия впервые приняла международное ралли «Шёлковый путь»

Среди победителей – гонщики из Катара и Аргентины. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с этапа ралли «Шёлковый путь»
8 июля в селе Харгана Селенгинского района Бурятии завершился второй этап девятого международного ралли «Шёлковый путь». Гонщики соревновались в четырёх категориях: «Мотоциклы», «Квадроциклы», «Внедорожники» и «Грузовики». Всего за главный приз ралли соревнуются участники из 36 стран мира на 97 транспортных средствах, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Мы счастливы, что такое грандиозное мероприятие пришло к нам в республику. Мы постарались показать гостеприимство не только республики, но и России, потому что здесь участники из разных стран. Безусловно, хочется показать богатство культуры, разнообразие природы и доброту жителей. Надеемся, что всем понравится. Такие события, как ралли влияют на всю страну, повышается имидж, узнаваемость, привлекательность, безусловно, и для нашей республики. Мы можем показать все богатство культуры, колорит нашей республики. Разнообразие народов, проживающих в Бурятии. И конечно, готовы создать пилотам все условия, чтобы гонка была безопасная, чтобы они могли показать свое мастерство, мощь техники и подарить радость зрителям. Я думаю, что наши природные условия: горы, ручьи, лощины, леса – лучше не придумаешь, - заявил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.
Среди внедорожников на втором, «бурятском», этапе ралли первым оказался катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. Он же лидировал на первом этапе – от Иркутска до Байкальска.
Лучшее время среди грузовиков показал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович из Белоруссии.
Ранее баргузинские соболи Гром и Тучка, живущие в вольерном комплексе Байкальского заповедника, предсказали иной исход. Гром предрёк лидерство в команде КАМАЗ Айрату Мардееву. А Тучка однозначно выбрала команду GAZ RAID SPORT как победителя в категории «Грузовики».
В общем зачёте в категории «Мотоциклы» первый - аргентинец Кевин Бенавидес, лидировавший накануне, второй – выигравший этот этап британец Сэм Сандерленд.
- Мы очень рады, что сегодня в Бурятии. Очень красивый регион со своей природой, гостеприимством в центре внимания мировых СМИ. Я очень благодарен, во-первых, руководству региона, Алексею Самбуевичу за открытость души, за желание сделать для людей этот спортивный праздник для жителей региона. Бурятия всегда отличалась гостеприимством и душевной открытостью. И сегодня это увидели участники, которые буквально недавно закончили финишную церемонию. Они еще больше напитались энергией, силой и это им поможет проехать через всю Монголию, пустыню Гоби до финиша. Спасибо еще раз огромное. Мы очень рады нести те традиции древнего исторического шелкового пути в современной спортивной интерпретации, - сказал директор проекта международное ралли «Шелковый путь», семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин.
Во вторник, 9 июля, утром стартует третий этап ралли – от Улан-Удэ до Улан-Батора. Участники выедут из столицы Бурятии и проследуют до границы в Кяхте в обычном темпе. Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» в этот день будут пересекать границу около 400 транспортных средств – участников соревнований. Пропускная способность МАППа составляет до 1000 автомашин в сутки в штатном режиме. Учитывая загруженность в обычные дни, это составит дополнительную нагрузку для пропускного пункта. Таким образом, жителям Бурятии для своего удобства лучше запланировать выезд в Монголию в другой день.
- Бурятия нас впечатлила. Этап был организован очень хорошо, большое вам всем спасибо за организацию и проведение, нам очень понравилось, - заявил руководитель европейского бюро международного ралли «Шёлковый путь» Фредерик Лекьен.
Следующий скоростной участок ожидает участников уже на территории Монголии. Стартовало ралли «Шелковый путь-2019» 6 июля в Иркутске и закончится 16 июля в китайском городе Дунхуань.
Бурятия впервые приняла международное ралли «Шёлковый путь»
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