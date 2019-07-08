В Бурятии соболи предсказали победителей ралли «Шёлковый путь»

Сегодня утром, 8 июля, участники международного ралли «Шёлковый путь», одного из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов и главных событий в мире автоспорта, стартовали из города Бабушкин Кабанского района. В гонку отправились мотоциклы, квадроциклы и внедорожники.
Сегодня около 12 часов в селе Харгана Селенгинского района состоится финиш российского этапа ралли «Шёлковый путь – 2019». Всего за победу борются пилоты из 38 стран мира и более 300 единиц техники. Они едут в погоне за «Белым тигром» – кубком ралли.
Среди участников ралли - неоднократный призёр «Шёлкового пути» Владимир Васильев, победитель прошлогоднего ралли-рейда Язид Аль-Раджи, четырёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, неоднократный участник «Дакара» и призёр «Шёлкового пути» 2016 года в категории грузовиков Мартин ван ден Бринк. И конечно легендарная команда «КАМАЗ-мастер», неоднократные победители ралли «Шёлковый путь» и «Дакара».
Директор ралли «Шелковый путь», семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин обратился к жителям Бурятии.
- Мы очень будем рады находиться на территории вашей республики. Я вижу в ваших глазах искорку. Тепло в вашей душе, конечно, чувствуется и это будет передано нашим участникам. Это очень важно. Они приехали из более 30 стран нашей планеты, чтобы увидеть нашу большую огромную красивую страну. Важно, чтобы они увезли отсюда интересные и приятные воспоминания и впечатления. Хочу поблагодарить руководство республики за всю организационную работу, которая была проделана совместно с дирекцией. Всё сделано, всё готово. Улан-Удэ ждёт. Ждут спортивные трассы. Я конечно, желаю всем счастья, здоровья, долголетия и как можно больше международных событий проводить на территории Бурятии. В добрый путь! – сказал Чагин.
- Мы очень будем рады находиться на территории вашей республики. Я вижу в ваших глазах искорку. Тепло в вашей душе, конечно, чувствуется и это будет передано нашим участникам. Это очень важно. Они приехали из более 30 стран нашей планеты, чтобы увидеть нашу большую огромную красивую страну. Важно, чтобы они увезли отсюда интересные и приятные воспоминания и впечатления. Хочу поблагодарить руководство республики за всю организационную работу, которая была проделана совместно с дирекцией. Всё сделано, всё готово. Улан-Удэ ждёт. Ждут спортивные трассы. Я конечно, желаю всем счастья, здоровья, долголетия и как можно больше международных событий проводить на территории Бурятии. В добрый путь! – сказал Чагин.
После российского этапа, уже 9 июля экипажи пересекут границу России и Монголии и продолжат гонки по пустыне Гоби.
В преддверии старта ралли «Шёлковый путь» в Бурятии соболя Гром и Тучка, живущие в Байкальском заповеднике, предстали в роли предсказателей – они выбрали фаворитов гонки в зачёте «Грузовики» и фаворита среди пилотов команды «КАМАЗ».
Первым испытал себя Гром – ему предложили выбрать предполагаемого лидера в команде КАМАЗ. Выбор соболя пал на Айрата Мардеева. Тучка определяла своего победителя в категории «Грузовики» среди GAZRAIDSPORT, MAZ-SPOR Tauto, KAMAZMASTERTEAM и MAMMOETRALLISPORT. Тучка долго не сомневалась и однозначно выбрала команду GAZ RAID SPORT.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, в день ралли «Шёлковый путь» пройдут концерты. Яркие номера покажут на площадках в Кабанском районе, в селе Харгана Селенгинского района, а также вечером в Улан-Удэ на площади Советов пройдёт большой концерт для гостей и жителей столицы, где выступят звезды бурятской эстрады.