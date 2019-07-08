В Бурятии соболи предсказали победителей ралли «Шёлковый путь»

Среди участников ралли - неоднократный призёр «Шёлкового пути» Владимир Васильев, победитель прошлогоднего ралли-рейда Язид Аль-Раджи, четырёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, неоднократный участник «Дакара» и призёр «Шёлкового пути» 2016 года в категории грузовиков Мартин ван ден Бринк. И конечно легендарная команда «КАМАЗ-мастер», неоднократные победители ралли «Шёлковый путь» и «Дакара».







Директор ралли «Шелковый путь», семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин обратился к жителям Бурятии.



- Мы очень будем рады находиться на территории вашей республики. Я вижу в ваших глазах искорку. Тепло в вашей душе, конечно, чувствуется и это будет передано нашим участникам. Это очень важно. Они приехали из более 30 стран нашей планеты, чтобы увидеть нашу большую огромную красивую страну. Важно, чтобы они увезли отсюда интересные и приятные воспоминания и впечатления. Хочу поблагодарить руководство республики за всю организационную работу, которая была проделана совместно с дирекцией. Всё сделано, всё готово. Улан-Удэ ждёт. Ждут спортивные трассы. Я конечно, желаю всем счастья, здоровья, долголетия и как можно больше международных событий проводить на территории Бурятии. В добрый путь! – сказал Чагин.

Первым испытал себя Гром – ему предложили выбрать предполагаемого лидера в команде КАМАЗ. Выбор соболя пал на Айрата Мардеева. Тучка определяла своего победителя в категории «Грузовики» среди GAZRAIDSPORT, MAZ-SPOR Tauto, KAMAZMASTERTEAM и MAMMOETRALLISPORT. Тучка долго не сомневалась и однозначно выбрала команду GAZ RAID SPORT.











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