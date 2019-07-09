В Улан-Удэ восстанавливают повреждённые в ДТП дорожные ограждения

Ущерб будет взыскан с виновников ДТП





В Улан-Удэ восстановят ограждения, которые были повреждены в результате дорожных аварий. Об этом доложил8 июля на планёрке в мэрии председатель Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.С апреля по июнь восстановлено около 200 метров ограждений на ул. Ботанической, в 113 и в 102 микрорайонах, на проспекте Автомобилистов, на улицах Гагарина, на Куйбышева, Ленина, Комсомольской, Бабушкина и других.Ущерб будет взыскан с виновников ДТП. Так, в прошлом году в городскую казну поступило порядка 200 тысяч рублей.Такие работы ведутся круглогодично, ограждение восстанавливается в первую очередь на аварийных участках и вблизи образовательных учреждений для обеспечения безопасности дорожного движения.Кроме того, до конца года в рамках подготовки к Чемпионату мира по боксу будут выполнены работы по установке ограждений в микрорайоне Аэропорт, на улицах Иволгинской, Борсоева, Балтахинова, на пр. 50-летия Октября, на улице Бабушкина, вблизи Физкультурно-спортивного комплекса и на других участках.- На следующий год такой же объём будет запланирован? – спросил и.о. руководителя администрации города Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Зависит от того, какой будет ущерб. Но определённый объём работ мы планируем, - пояснил Александр Тюрюханов.Всего до конца года будет восстановлено 4 километра ограждений, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.