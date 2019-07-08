Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова

В спартакиаде приняли участие более 100 представителей трудящейся молодёжи

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6 июля на территории базы активного отдыха «Лидер» прошёл республиканский турнир по военно-тактическим играм среди работающей молодёжи памяти Семена Мантурова. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.



В спартакиаде приняло участие более 100 представителей трудящейся молодёжи из организаций предприятий, а также органов исполнительной власти республики.



Участникам предстояло на протяжении всего дня соревноваться в военно-тактической игре лазертаг, лучном тире, неполной разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, преодолевать полосу препятствий на квадроцикле, пройти верёвочный парк «Флагман», а также сразиться в интеллектуальной игре «Круче всех».



По итогам турнира первыми стали участники из команды ДОСААФ России по Бурятии получившая приз в размере 15 тыс. рублей, второе место и 10 тыс. рублей завоевала команда «Барс» Администрации МО «Окинский район» и почётное третье место и 7000 рублей взяла команда Бурятского отделения Банка ВТБ.



Также все команды получили утешительные призы от сыновей Семена Мантурова, сертификаты от Дирекции спортивных сооружений и Республиканской школы олимпийского резерва.



Справка:



Семён Владимирович Мантуров с 1994 года являлся бессменным председателем Государственного комитета Республики Бурятия по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. С середины 2000-х в структуре минобразования руководил реализацией государственной молодёжной политики. Скончался на 52-м году жизни в августе 2008 года.

