В Иркутской области пройдёт фестиваль колокольного звона

В рамках фестиваля состоится крестный ход-сплав



С 12 по 19 июля в Иркутской области пройдёт IV фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» в честь святителя Софрония Иркутского. В нём примут участие звонари из столицы Приангарья, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Томска, Улан-Удэ, Нерчинска и Хабаровска.



Мероприятие проводится с целью восстановления народной памяти о чудотворце, третьем епископе Иркутском, святителе Софроние (Кристалевском), а также для возрождения и сохранения православного искусства церковного колокольного звона среди сибиряков. В программе фестиваля мастер-классы, конференция и выступления звонарей на территории Иркутска, Шелехова, Слюдянки, посёлка Култука и села Шаманки.



В областном центре мероприятия пройдут 14 июля. С 10:30 до 12:00 в Богоявленском соборе города Иркутска состоится звонильная программа фестиваля колокольного звона. С 17:00 на площади у памятника Александру III стартует народный праздник колокольного звона в честь святителя Софрония Иркутского.



19 июля в рамках фестиваля состоится шестой Крестный ход-сплав по рекам Иркут и Ангара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

