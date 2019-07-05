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В Иркутской области пройдёт фестиваль колокольного звона

В Иркутской области пройдёт фестиваль колокольного звона
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках фестиваля состоится крестный ход-сплав

С 12 по 19 июля в Иркутской области пройдёт IV фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» в честь святителя Софрония Иркутского. В нём примут участие звонари из столицы Приангарья, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Томска, Улан-Удэ, Нерчинска и Хабаровска.

Мероприятие проводится с целью восстановления народной памяти о чудотворце, третьем епископе Иркутском, святителе Софроние (Кристалевском), а также для возрождения и сохранения православного искусства церковного колокольного звона среди сибиряков. В программе фестиваля мастер-классы, конференция и выступления звонарей на территории Иркутска, Шелехова, Слюдянки, посёлка Култука и села Шаманки.

В областном центре мероприятия пройдут 14 июля. С 10:30 до 12:00 в Богоявленском соборе города Иркутска состоится звонильная программа фестиваля колокольного звона. С 17:00 на площади у памятника Александру III стартует народный праздник колокольного звона в честь святителя Софрония Иркутского.

19 июля в рамках фестиваля состоится шестой Крестный ход-сплав по рекам Иркут и Ангара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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