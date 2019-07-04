Житель Бурятии ответил Стэтхэму и Макгрегору в новом челлендже





Жителям Бурятии это видео пришлось по душе. «Красава, Жаргал!», «Ничего себе, как круто!», «Супер», - оставляют комментарии пользователи.



Звезда бурятского и иркутского сегмента Instagram Вика Буза также сняла шуточное видео.













Челлендж Bottle Cap Challenge набирает популярность в соцсетях именно сейчас, несмотря на то, что первое подобное видео появилось в Instagram ещё в 2017 году. В 2018 в свет вышло несколько роликов, а в июне и июле можно найти уже десятки тысяч таких видео. Популярность вирусному челленджу обеспечили звёзды. К примеру, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор (он передал эстафету своему бывшему сопернику Флойду Мейвезеру). ПСвой ролик снял и голливудский актёр Джейсон Стетхэм, который передал эстафету кинорежиссёру Гаю Ричи.

