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Житель Бурятии ответил Стэтхэму и Макгрегору в новом челлендже

Житель Бурятии ответил Стэтхэму и Макгрегору в новом челлендже
Общество, 
Председатель федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров ногой с разворота открыл бутылку

Глава федерации тайского бокса Бурятии, директор РСШОР Жаргал Очиров принял участие во всемирном популярном челлендже Bottle Cap Challenge. Жаргал Очиров максимально точным ударом ноги с разворота отвинтил крышечку и открыл бутылку с водой.



 

Жителям Бурятии это видео пришлось по душе. «Красава, Жаргал!», «Ничего себе, как круто!», «Супер», - оставляют комментарии пользователи.

Звезда бурятского и иркутского сегмента Instagram Вика Буза также сняла шуточное видео. 


 

Челлендж Bottle Cap Challenge набирает популярность в соцсетях именно сейчас, несмотря на то, что первое подобное видео появилось в Instagram ещё в 2017 году. В 2018 в свет вышло несколько роликов, а в июне и июле можно найти уже десятки тысяч таких видео. Популярность вирусному челленджу обеспечили звёзды. К примеру, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор (он передал эстафету своему бывшему сопернику Флойду Мейвезеру). ПСвой ролик снял и голливудский актёр Джейсон Стетхэм, который передал эстафету кинорежиссёру Гаю Ричи. 


Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии постоянно принимают участие в вирусных челленджах. Осенью 2018 года в Улан-Удэ, например, смешно танцевали в рамках skibidi challenge на клип-феномен группы LITTLE BIG. 
челлендж
 
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