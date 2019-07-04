Ритуал проходит в дацане на Верхней Берёзовке
В Дуйнхор дацане на Верхней Березовке в Улан-Удэ идёт ритуал освящения статуй Калачакры. Ритуал проходит под руководством Жадо Ринпоче, сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
6 июля на Центральном республиканском стадионе начнутся большие Учения Калачакры - Дуйнхор Ван. Учения специально для россиян с благословения Далай Ламы будет давать мастер Калачакры Жадо Ринпоче.
Как сообщал «Байкал-Daily», ожидается приезд 20 тысяч паломников.
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
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