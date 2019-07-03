В Ангарске проплывут, проедут и пробегут триатлон

На дистанцию выйдут спортсмены из Иркутской области, Красноярска, Забайкалья и Бурятии



В Ангарске на Еловском водохранилище 20 июля пройдёт «БАМ Ангарский кросс триатлон – 2019». Это спортивное мероприятие является традиционным и состоится в девятый раз. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.



Триатлон подразумевает соревнования сразу в трёх видах спорта: в плавании, велогонке и беге. Соревнования проводятся по двум дистанциям: «Суперспринт», которая включает в себя плавание – 375 м, велогонку – 8 км, бег – 2,8 км, и «Спринт» – это плавание – 750 м, велогонка – 20 км, бег – 5,6 км. Старт запланирован на 10 часов утра.



Количество мест на дистанции «Спринт» ограничено – не более 250 человек. Каждому финишёру на этой дистанции достанется уникальная медаль серии «БАМ19». В настоящий момент уже подали заявки около 200 человек из различных уголков Иркутской области, а также Красноярского и Забайкальского краёв, Республики Бурятия. К участию в соревнованиях на дистанции «Суперспринт» допускаются лица, достигшие возраста 12 лет, на дистанции «Спринт» – с 14 лет.

