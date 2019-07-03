 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

02 Июля

Популярное

В Ангарске проплывут, проедут и пробегут триатлон

В Ангарске проплывут, проедут и пробегут триатлон
Общество,  Фото:pixabay.com
На дистанцию выйдут спортсмены из Иркутской области, Красноярска, Забайкалья и Бурятии

В Ангарске на Еловском водохранилище 20 июля пройдёт «БАМ Ангарский кросс триатлон – 2019». Это спортивное мероприятие является традиционным и состоится в девятый раз. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

Триатлон подразумевает соревнования сразу в трёх видах спорта: в плавании, велогонке и беге. Соревнования проводятся по двум дистанциям: «Суперспринт», которая включает в себя плавание – 375 м, велогонку – 8 км, бег – 2,8 км, и «Спринт» – это плавание – 750 м, велогонка – 20 км, бег – 5,6 км. Старт запланирован на 10 часов утра.

Количество мест на дистанции «Спринт» ограничено – не более 250 человек. Каждому финишёру на этой дистанции достанется уникальная медаль серии «БАМ19». В настоящий момент уже подали заявки около 200 человек из различных уголков Иркутской области, а также Красноярского и Забайкальского краёв, Республики Бурятия. К участию в соревнованиях на дистанции «Суперспринт» допускаются лица, достигшие возраста 12 лет, на дистанции «Спринт» – с 14 лет.
триатлон кросс Иркутская область Ангарск спорт троеборье плавание велогонка марафон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские «Ангелы» выиграли гран-при в Италии
Улан-удэнские «Ангелы» выиграли гран-при в Италии
Общество, 03.07.2019
Также они забрали призы в номинациях «Народно-сценический танец» и «Детский танец»
«Дальневосточный гектар» освобождён от земельного налога на 5 лет
«Дальневосточный гектар» освобождён от земельного налога на 5 лет
Общество, 03.07.2019
Срок считается с момента регистрации права собственности в Росреестре
Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз вновь не смог обойти Байкал
Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз вновь не смог обойти Байкал
Общество, 03.07.2019
Дмитрий Ерохин, как и два года назад, сошёл с пути вокруг Байкала
На Байкале в фотоловушку попали обедающие вместе медведь и кабан
На Байкале в фотоловушку попали обедающие вместе медведь и кабан
Общество, 03.07.2019
Забавным снимком поделились сотрудники «Заповедного Прибайкалья»
В Бурятии бурно начали расти сорняки
В Бурятии бурно начали расти сорняки
Общество, 03.07.2019
Прошедшие обильные дожди спровоцировали бурный рост не только культурных растений, но и сорняков
В Улан-Удэ на Стеклозаводе отслужили молебен
В Улан-Удэ на Стеклозаводе отслужили молебен
Общество, 03.07.2019
1 июля в посёлке Стеклозавод в приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской отслужили первый благодарственный молебен
В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных
В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных
Общество, 03.07.2019
1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности
На вокзале Улан-Удэ ремонтируют комнаты отдыха
На вокзале Улан-Удэ ремонтируют комнаты отдыха
Общество, 03.07.2019
В июле завершится реконструкция второго корпуса железнодорожного вокзала Улан-Удэ
Операция «Мотоцикл» проходит в Бурятии
Операция «Мотоцикл» проходит в Бурятии
Общество, 03.07.2019
С 1 по 10 июля в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
В Бурятии отметили День ГИБДД: фоторепортаж
В Бурятии отметили День ГИБДД: фоторепортаж
Общество, 03.07.2019
Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД
Спортсмены жалуются на качество лыжероллерной трассы в Улан-Удэ
Спортсмены жалуются на качество лыжероллерной трассы в Улан-Удэ
Общество, 03.07.2019
В начале июня на лыжероллерной трассе «Снежинка» в посёлке Аршан открылся лыжероллерный сезон
Военные из Бурятии подавили связь «противника»
Военные из Бурятии подавили связь «противника»
Общество, 03.07.2019
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол
Первый канал назвал буузы «бурятским фаст-фудом»
Первый канал назвал буузы «бурятским фаст-фудом»
Общество, 03.07.2019
Очередной сюжет о Бурятии вышел в передаче «Доброе утро»
В Бурятии прогрелось знаменитое Бормашевое озеро
В Бурятии прогрелось знаменитое Бормашевое озеро
Общество, 03.07.2019
Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^