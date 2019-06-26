Спортсменки сборной России прибыли в Улан-Удэ для тренировок
В Улан-Удэ прибыла сборная России по синхронному плаванию. Возможно, спортсменки порадуют жителей Бурятии показательными выступлениями. Решение об этом примет тренерский штаб, опираясь на состояние спортсменок и общую ситуацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», российские синхронистки будут готовиться в Улан-Удэ к чемпионату мира, который пройдёт в июле в южнокорейском Кванджу. Для тренировок сборная выбрала бассейн ФСК.
- Искали бассейн в Сибири и оказалось, что это непросто. Нашли в Улан-Удэ, там группа и будет готовиться к чемпионату мира. Дуэты будут готовиться в Иркутске, для нас там глубина маловата. А вот перед Олимпиадой-2020 надеемся найти вариант с бассейном в самой Японии, - сообщила тогда главный тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Всего в Улан-Удэ прибыла делегация из 18 человек. Из них 10 спортсменок, остальные тренеры сборной и медперсонал, сообщили «Байкал-Daily» в Дирекции спортивных сооружений.
В связи с тренировками спортсменок в бассейне ФСК изменилось расписание сеансов.
Бассейн работает:
26.06.2019 - с 07.00 - до 16.30
27.06 - 09.07. 2019 - сеансы: 07.00, 08.15, 09.00, 15.45, 16.30
*возможны изменения, информация по тел.: 45-30-36, 46-04-27
Российские синхронистки, возможно, порадуют улан-удэнцев выступлениями
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