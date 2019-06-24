Анатолий Михаханов снялся в видеоклипе

Бывший сумоист снимался в клипе с девочками-двойняшками. ВИДЕО
Анатолий Михаханов, завершивший в прошлом году карьеру сумоиста в Японии и вернувшийся в Бурятию, снялся в видеоклипе.
«Я сегодня принял участие в съёмках музыкального видеоклипа с сёстрами-двойняшками. Нам было весело», - написал Анатолий на своих страницах в Instagram и Facebook.
Пользователи оценили дэгэл (традиционный бурятский костюм), в котором снимался Анатолий. Наблюдательный подписчик даже узнал, что это булагатский дэгэл. «Молодец, правильно подметил. У меня корни оттуда. Поэтому должен быть такой дэгэл», - ответил Анатолий.
Как выяснилось, видеоклип снимался на песню «Ульгэр», которая входит в третий диск детской вокальный студии «Мунгэн хонхонууд» под названием «Алдар-баатар». Презентация диска, а также этого клипа, пройдёт в театре русской драмы 31 июля. Ожидается приезд 90 гостей-артистов из Шэнэхээна.
Как сообщал «Байкал-Daily», сразу по приезду в Бурятию Анатолий Михаханов принялся за похудение. Недавно он поделился забавным видео, на котором танцует зумбу.
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