Анатолий Михаханов снялся в видеоклипе

«Я сегодня принял участие в съёмках музыкального видеоклипа с сёстрами-двойняшками. Нам было весело», - написал Анатолий на своих страницах в Instagram и Facebook.









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Как выяснилось, видеоклип снимался на песню «Ульгэр», которая входит в третий диск детской вокальный студии «Мунгэн хонхонууд» под названием «Алдар-баатар». Презентация диска, а также этого клипа, пройдёт в театре русской драмы 31 июля. Ожидается приезд 90 гостей-артистов из Шэнэхээна.























