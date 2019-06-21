В Аге состоится фестиваль национальных диаспор

Участники представят на суд жюри свои выступления и национальные блюда



30 июня на стадионе посёлка Агинское пройдёт фестиваль национальных диаспор «Мы дружбой единой сильны!», который объединит представителей практически всех национальностей, проживающих на территории Агинского Бурятского округа.



Мероприятие состоится в рамках окружного культурно-спортивного праздника «Зунай наадан – 2019». Фестиваль-конкурс проведут в двух номинациях:

- «Визитная карточка». Конкурсное выступление может пройти в форме оригинального представления коллектива, народной песни, танца на выбор участников, демонстрации национальной одежды в «Хороводе дружбы».

- «Национальная кухня». Представляются блюда национальной кухни.



Фестиваль-конкурс «Мы дружбой единой сильны» проводится в округе с 2005 года каждые 2 года. Организаторы ставят перед собой задачу сохранить традиции и обычаи всех народов и национальностей, проживающих в округе. По данным Отдела государственной статистики в Агинском Бурятском округе проживали представители 53 национальностей. Самыми многочисленными из них этническими группами являются буряты, русские, татары, башкиры, армяне, украинцы, литовцы и мордвины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.

