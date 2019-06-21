21 Июня

20 Июня

Популярное

В Аге состоится фестиваль национальных диаспор

В Аге состоится фестиваль национальных диаспор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники представят на суд жюри свои выступления и национальные блюда

30 июня на стадионе посёлка Агинское пройдёт фестиваль национальных диаспор «Мы дружбой единой сильны!», который объединит представителей практически всех национальностей, проживающих на территории Агинского Бурятского округа.

Мероприятие состоится в рамках окружного культурно-спортивного праздника «Зунай наадан – 2019». Фестиваль-конкурс проведут в двух номинациях:
- «Визитная карточка». Конкурсное выступление может пройти в форме оригинального представления коллектива, народной песни, танца на выбор участников, демонстрации национальной одежды в «Хороводе дружбы».
- «Национальная кухня». Представляются блюда национальной кухни.

Фестиваль-конкурс «Мы дружбой единой сильны» проводится в округе с 2005 года каждые 2 года. Организаторы ставят перед собой задачу сохранить традиции и обычаи всех народов и национальностей, проживающих в округе. По данным Отдела государственной статистики в Агинском Бурятском округе проживали представители 53 национальностей. Самыми многочисленными из них этническими группами являются буряты, русские, татары, башкиры, армяне, украинцы, литовцы и мордвины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.
диаспора Агинский Бурятский округ Агинское фестиваль национальная культура национальные традиции этносы Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Свечи памяти» зажгут в Чите
«Свечи памяти» зажгут в Чите
Общество, 21.06.2019
Из них составят слово «Помним», чтобы отдать дань памяти погибшим
В Бурятии проведут фестиваль черёмухи
В Бурятии проведут фестиваль черёмухи
Общество, 21.06.2019
На нём посетителей познакомят с туристским потенциалом Кяхтинского района
В Ангарске на акцию придут семьи под зонтиком
В Ангарске на акцию придут семьи под зонтиком
Общество, 21.06.2019
Так в городе отметят День семьи, любви и верности
В Улан-Удэ пройдёт творческая школа «Байкал – око Земли»
В Улан-Удэ пройдёт творческая школа «Байкал – око Земли»
Общество, 21.06.2019
Провести мастер-классы приедут известные российские педагоги
Индейцы Эквадора приедут на фестиваль «Байкал-Шаман»
Индейцы Эквадора приедут на фестиваль «Байкал-Шаман»
Общество, 21.06.2019
Также на сцену выйдут певцы и музыканты из Приангарья, Забайкалья и Бурятии
Ангарцы выиграли в улан-удэнском мотокроссе
Ангарцы выиграли в улан-удэнском мотокроссе
Общество, 21.06.2019
Также среди победителей спортсмены Кяхты и Улан-Удэ
Иркутские архитекторы завоевали 12 наград на международном фестивале
Иркутские архитекторы завоевали 12 наград на международном фестивале
Общество, 21.06.2019
Их проекты жилых домов, комплексов и общественных пространств стали одними из лучших
В Улан-Удэ сразились молодые интеллектуалы
В Улан-Удэ сразились молодые интеллектуалы
Общество, 21.06.2019
Они отгадывали киноребусы, отвечали на вопросы в «Что? Где? Когда?» и в «Своей игре»
В ралли «Шёлковый путь» примет участие четырёхкратный победитель «Дакара»
В ралли «Шёлковый путь» примет участие четырёхкратный победитель «Дакара»
Общество, 21.06.2019
На старт в Иркутск приедут представители 43 стран мира
В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев
В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев
Общество, 21.06.2019
Более 130 боксёров сразятся за звание лучших в конце июня
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на одной из улиц
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на одной из улиц
Общество, 21.06.2019
Здесь будут ремонтировать теплосеть
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Общество, 21.06.2019
Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
Общество, 21.06.2019
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
Общество, 21.06.2019
Ребятам вручили световозвращающие элементы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^