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В колониях Бурятии не было необходимого медоборудования

В колониях Бурятии не было необходимого медоборудования
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила специализированная прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии нарушали организацию медико-санитарного обеспечения осуждённых.

Выявлены нарушения стандартов оказания медицинской помощи, отсутствие необходимого оборудования в больницах и медицинских частях учреждений, несвоевременное проведение его технического обслуживания.

- Специализированным прокурором начальнику медико-санитарной части № 3 ФСИН России в этом году внесено три представления об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Руководством МСЧ представления рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона, виновные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Оказание медицинской помощи осуждённым находится на постоянном контроле специализированной прокуратуры.
колония прокуратура
 
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