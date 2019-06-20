В колониях Бурятии не было необходимого медоборудования

Нарушения выявила специализированная прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии нарушали организацию медико-санитарного обеспечения осуждённых.



Выявлены нарушения стандартов оказания медицинской помощи, отсутствие необходимого оборудования в больницах и медицинских частях учреждений, несвоевременное проведение его технического обслуживания.



- Специализированным прокурором начальнику медико-санитарной части № 3 ФСИН России в этом году внесено три представления об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Руководством МСЧ представления рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона, виновные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Оказание медицинской помощи осуждённым находится на постоянном контроле специализированной прокуратуры.

