Нарушения выявила специализированная прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии нарушали организацию медико-санитарного обеспечения осуждённых.
Выявлены нарушения стандартов оказания медицинской помощи, отсутствие необходимого оборудования в больницах и медицинских частях учреждений, несвоевременное проведение его технического обслуживания.
- Специализированным прокурором начальнику медико-санитарной части № 3 ФСИН России в этом году внесено три представления об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Руководством МСЧ представления рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона, виновные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Оказание медицинской помощи осуждённым находится на постоянном контроле специализированной прокуратуры.
В колониях Бурятии не было необходимого медоборудования
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