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Молодые люди из 20 стран подали заявки на форум «Байкал»

Общество, 
1200 человек подали заявки на участие в молодёжном форуме «Байкал»

На 17 июня заявки на участие в молодёжном форуме «Байкал», который состоится с 25 июня по 1 июля в Иркутской области, подали 1243 человека. География будущих участников – 20 стран, среди которых Южная Корея, КНР, Беларусь, Австралия, Казахстан и другие, сообщили организаторы.

Наиболее популярными к настоящему моменту образовательными направлениями являются «Добровольчество» и «Медиа», на них подано наибольшее число заявок. Руководители направлений в приоритетном порядке подтверждают участие иногородних ребят для того, чтобы те могли планировать трансфер до Иркутска.

Всего на форум по результатам отбора пройдут 550 участников. Основными критериями, которыми руководствуются руководители образовательных направлений форума при рассмотрении заявок, являются наличие сформулированной идеи проекта, а также возраст участника от 18 до 30 лет. Прием заявок продолжается до 22 июня в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Молодёжный форум «Байкал» пройдёт с 25 июня по 1 июля на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году форум проходит при поддержке полномочного представителя президента в СФО, федерального агентства по делам молодёжи и фонда развития регионов России.

Тема форума в 2019 году - «Социальная активность: векторы развития». Определены шесть образовательных направлений – «Добровольчество», «Наука и технологии», «Социальное предпринимательство», «Диалог культур», «Медиа», «Студенческие профсоюзы». С подробной информацией можно ознакомиться на сайте форума: forum-baikal.ru
форум Байкал
 
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