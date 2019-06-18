1200 человек подали заявки на участие в молодёжном форуме «Байкал»
На 17 июня заявки на участие в молодёжном форуме «Байкал», который состоится с 25 июня по 1 июля в Иркутской области, подали 1243 человека. География будущих участников – 20 стран, среди которых Южная Корея, КНР, Беларусь, Австралия, Казахстан и другие, сообщили организаторы.
Наиболее популярными к настоящему моменту образовательными направлениями являются «Добровольчество» и «Медиа», на них подано наибольшее число заявок. Руководители направлений в приоритетном порядке подтверждают участие иногородних ребят для того, чтобы те могли планировать трансфер до Иркутска.
Всего на форум по результатам отбора пройдут 550 участников. Основными критериями, которыми руководствуются руководители образовательных направлений форума при рассмотрении заявок, являются наличие сформулированной идеи проекта, а также возраст участника от 18 до 30 лет. Прием заявок продолжается до 22 июня в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Молодёжный форум «Байкал» пройдёт с 25 июня по 1 июля на побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области. В этом году форум проходит при поддержке полномочного представителя президента в СФО, федерального агентства по делам молодёжи и фонда развития регионов России.
Тема форума в 2019 году - «Социальная активность: векторы развития». Определены шесть образовательных направлений – «Добровольчество», «Наука и технологии», «Социальное предпринимательство», «Диалог культур», «Медиа», «Студенческие профсоюзы». С подробной информацией можно ознакомиться на сайте форума: forum-baikal.ru
Молодые люди из 20 стран подали заявки на форум «Байкал»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всероссийская акция пройдёт 22 июня у мемориала Победы
1200 человек подали заявки на участие в молодёжном форуме «Байкал»
В этот день состоится Сурхарбан
Представители сайта Юла провели мониторинг цен на клубнику в российских городах
Состязания проходили в Казани
«ЭкоАльянс» пригрозил рычагом давления на недисциплинированных председателей ДНТ и СНТ
Такой ритуал состоялся впервые
23 июня в селе Хилгана Баргузинского района состоится фестиваль молока «Сагаан эдеэнэй найр»
Часть работ уже проведена
В детском оздоровительном лагере «Родник» автоинспекторы провели беседы с ребятами, приехавшими отдыхать в первую летнюю смену
Победила врач-офтальмолог
В правительстве Бурятии состоялась третья встреча с родителями, чьи дети умерли или им стало хуже после лечения
Также камеры появятся на Гусином озере
Сотрудницу госучреждения незаконно уволили с должности
Вход на форум «Армия-2019» в Улан-Удэ будет свободным