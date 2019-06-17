В Иркутской области молодую мать осудили за «синтетику»

Женщина приобрела наркотик возле железной дороги



24-летняя жительница Братского района Иркутской области признана виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере».



В марте 2019 года подсудимая с помощью «закладки» возле железной дороги приобрела наркотическое средство, однако была задержана сотрудниками Братского ЛО МВД России на транспорте.



- Суд признал подсудимую виновной и, учитывая, что она имеет непогашенную судимость, назначил ей наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Смягчающими обстоятельствами стало активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличия на иждивении пятилетнего ребёнка.



Суд отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.