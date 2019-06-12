В Улан-Удэ создали «цветок дружбы»

«Россия – это мы» - под таким хэштэгом сотрудники полиции, члены ДНД и общественного совета при МВД Бурятии провели акцию, посвящённую Дню России.
Участникам флешмоба было предложено найти и отметить на карте страны города, в которых живут друзья и родные. От Улан-Удэ к выбранным российским регионам провели яркие линии на карте.
Горожане разных возрастов активно включились в процесс, и в результате совместных стараний на карте России расцвёл символический цветок Дружбы.
Все участники получили на память маленькие сувениры в виде украшения с триколором и сделали совместные фото - приветы для близких и друзей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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