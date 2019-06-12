В Улан-Удэ создали «цветок дружбы»









Участникам флешмоба было предложено найти и отметить на карте страны города, в которых живут друзья и родные. От Улан-Удэ к выбранным российским регионам провели яркие линии на карте.Горожане разных возрастов активно включились в процесс, и в результате совместных стараний на карте России расцвёл символический цветок Дружбы.Все участники получили на память маленькие сувениры в виде украшения с триколором и сделали совместные фото - приветы для близких и друзей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.