Его долгое время не могли продать
В Прибайкальском районе Бурятии восстановил работу детский санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский Бор», закрытый несколько лет назад. О том, что лагерь решено восстановить, «Байкал-Daily» сообщал осенью 2018 года.
До 2017 года «Байкальский бор» принимал ежегодно свыше 900 детей младшего и среднего школьного возраста. В 2018 году от лагеря не было подано заявление для включения в реестр, позднее Объединение организаций профсоюзов Бурятии выставило санаторий на продажу.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов взял в тот момент ситуацию на личный контроль. Минспорта Бурятии провело работу с предпринимателями по вопросу приобретения санатория и дальнейшего его функционирования как детского санатория. В мае 2019 года был заключен и зарегистрирован договор о передаче недвижимого имущества детского санатория «Байкальский Бор» ООО «Альянс-групп», - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В течение года за сезон здесь смогут отдохнуть и получить лечение 240 детей со всей республики.
Правительство Бурятии выделит квоты на 150 субсидированных путёвок.
Лагерь «Байкальский бор» откроется после длительного перерыва
Общество, Фото:
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