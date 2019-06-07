Лагерь «Байкальский бор» откроется после длительного перерыва

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В Бурятии стартовало «Лето без ДТП» Общество, В Бичурском районе сотрудники Госавтоинспекции отделения, специалист по молодежной политике Вера Борисова и представители волонтёрского движения «Импульс» и «Оптимисты» провели акцию «Лето без ДТП»