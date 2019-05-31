Летом 2019 года в направлении Черноморского побережья на ВСЖД будет курсировать 5 пар пассажирских поездов
4 из них вводятся дополнительно на лето, сообщает пресс-служба ВСЖД.
До курортов Краснодарского края из Иркутской области и Республики Бурятия можно будет добраться на следующих поездах:
- № 205/206 Иркутск – Анапа (2 раза в неделю);
- № 241/242 Иркутск – Адлер (2 раза в неделю);
- № 229/230 Северобайкальск – Анапа (1 раз в неделю);
- № 273/274 Северобайкальск – Адлер (1 раз в неделю);
- №57/58 Иркутск – Кисловодск (3 раза в неделю).
Для жителей Бурятии летом дополнительно назначены беспересадочные вагоны сообщением Улан-Удэ – Анапа (1 купейный, 3 плацкартных вагона) с поездом №169/170 сообщением Чита-Анапа.
Из Бурятии пустили дополнительные поезда до Чёрного моря
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На Дне открытых дверей представили самые древние и ценные архивные документы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Им вручили подарки
В 2019 году его размер составляет порядка 136 тысяч рублей
Заброшенную территорию превратили в уютный сквер и интерактивный сад
Такое поручение на сегодняшнем планёрном совещании в мэрии дал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков
В Свято-Одигитриевском соборе прошла встреча отца Максима с родителями, не оплачивающими алименты
В Улан-Удэ проходит форум «Сообщество» - в его рамках эксперты пытаются выработать идеи для решения конкретных наболевших проблем не только Бурятии, но и всего Дальневосточного федерального округа. Своим видением решения злободневных вопросов с «Байкал-Daily» поделился секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
Группа «Дари» создана из артистов театра
1 и 2 июня на ледовой арене «IceМетр» пройдёт первый детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр»
Школьники посетили Алтачейский заповедник
На открытие бюста в Бабушкин прибыл главный военный прокурор Валерий Петров
3 июня в Бурятской филармонии пройдет концерт участников OFF-программы фестиваля «Голос кочевников» - французской группы Marthe
30 мая открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на бульваре Рябикова в Иркутске
В стране 6 лет действует запрет на курение в общественных местах
Это картины «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой и «321-я Сибирская. Фильм первый. Братья» Солбона Лыгденова