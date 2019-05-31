Из Бурятии пустили дополнительные поезда до Чёрного моря

Летом 2019 года в направлении Черноморского побережья на ВСЖД будет курсировать 5 пар пассажирских поездов



4 из них вводятся дополнительно на лето, сообщает пресс-служба ВСЖД.



До курортов Краснодарского края из Иркутской области и Республики Бурятия можно будет добраться на следующих поездах:



- № 205/206 Иркутск – Анапа (2 раза в неделю);

- № 241/242 Иркутск – Адлер (2 раза в неделю);

- № 229/230 Северобайкальск – Анапа (1 раз в неделю);

- № 273/274 Северобайкальск – Адлер (1 раз в неделю);

- №57/58 Иркутск – Кисловодск (3 раза в неделю).



Для жителей Бурятии летом дополнительно назначены беспересадочные вагоны сообщением Улан-Удэ – Анапа (1 купейный, 3 плацкартных вагона) с поездом №169/170 сообщением Чита-Анапа.

