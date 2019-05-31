В воинских частях прошли контрольные занятия
В Бурятии прошли контрольные занятия, в ходе которых военнослужащие сдали зачёты на присвоение (подтверждение) классной квалификации.
В итоге свыше 3 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых повысили классность до «мастера» и специалистов 1, 2 класса.
В обязательном порядке испытания на классную специальность прошли военнослужащие-специалисты инженерных, ремонтных подразделений, подразделений связи, специалистов радиоэлектронной борьбы, артиллеристов, а также наводчики, снайпера и гранатометчики и другие подразделения.
- В ходе испытаний военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию (свертыванию) техники связи и работе на них, оборудованию колонных путей, разминированию минно-взрывных заграждений, выполнение нормативов по РХБ защите, а также нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
3 тысячи военных в Бурятии повысили классную квалификацию
Общество, Фото:
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