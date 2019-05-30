Лучшим в управлении по вопросам миграции Бурятии стала майор

В июне она представит Бурятию на всероссийском этапе конкурса в Москве, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.











В управлении по вопросам миграции МВД по Бурятии прошёл первый этап всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».13 сотрудников проверили свои навыки в боевой и физической подготовке. В стрелковом тире они соревновались в меткости стрельбы и скорости снаряжения магазина пистолета Макарова. Прошли испытания на знание нормативно-правовых актов МВД России, первой медицинской помощи и профессиональной подготовки.Лучшие знания и умения показала старший инспектор по особым поручениям по Бурятии майор полиции Татьяна Мыльникова. Татьяна служит в органах внутренних дел с 2007 года.