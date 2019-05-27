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Улан-Удэ перекопают на два месяца

Улан-Удэ перекопают на два месяца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение на улице Трубачеева будет перекрыто большую часть лета. «Байкал-Daily» представляет, на каких улицах и когда будет ограничено движение

Этим летом Улан-Удэ ждёт масштабный ремонт теплосетей, из-за чего будут перекрываться ряд крупных дорог, вроде улицы Трубачеева.

Капитальный ремонт пройдёт на трёх из шести тепломагистралей Улан-Удэ. Будет заменено 3886 метров труб для обеспечения бесперебойной подачи тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. В связи с этим кардинально изменится и схема дорожного движения на некоторых улицах, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Ранее и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение выполнить работы в максимально короткие сроки, чтобы минимизировать неудобства горожан. Также он поручил разработать схемы объезда и разъяснить их для горожан.

Сегодня, 27 мая, на брифинге беспрецедентными для Улан-Удэ назвал объёмы планируемых работ и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

- Впервые, наверное, лет за 20, в Улан-Удэ проводится такой масштабный ремонт теплосетей. Мы живём в Сибири и знаем, какие могут быть последствия без качественного теплоснабжения. Обращаюсь к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к неудобствам, это временно, зато зимой мы ощутим, как повысится качество теплоснабжения и его надёжность. На многих участках тепломагистрали существует высокая вероятность аварии, так как выработан предельный ресурс, - отметил он.

348 млн рублей на ремонт тепломагистралей выделены из резервного фонда правительства России. Программа модернизации теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего. Всего за три года действия программы будет переложено 12 км. новых труб. В 2019 году на теплосети будет потрачено порядка 600 млн. рублей - 150 млн. рублей в рамках ремонтной кампании «ТГК-14», 348 млн. рублей средства из федерального бюджета и 77 млн. рублей - средства Бурятии и Улан-Удэ.

Во время ремонта на существующих тепломагистралях будет увеличен диаметр труб, например, на ул. Трубачеева. Это, в свою очередь, повысит качество поставляемого тепла, даст возможность подключения дополнительных объектов, не влияя на надёжность.

В этом году пройдёт ремонт:

- по тепломагистрали № 2 (зона подачи – центр города), будет переложено 1360 метров новых труб. Ремонт пройдёт по ул. Кирова (с 1 июня до 9 июля), ул. Ленина (с 1 июля до 15 июля), ул. Каландаришвили (с 2 мая до 2 июня), ул. Куйбышева (с 19 июля до 23 августа), ул. Партизанской (с 1 июля до 20 августа).

- по тепломагистрали № 4 (зона подачи – ул. Шаляпина, Моховая, Кирзавод), будет переложено 526 метров новых труб. Ремонт пройдёт по ул. Тропинина, 1 до ул. Моховой, 7 (с 25 мая до 30 августа).

- по тепломагистрали № 3 (зона подачи - ул. Трубачеева, Сахьяновой, бульвар Крла Маркса), будет переложено 1980 метров новых труб. Ремонт пройдёт по ул. Трубачеева (с 1 мая до 30 августа), ул. Бабушкина (с 31 мая до 3 июня), по бульвару Карла Маркса от ул. Трубачеева, 108 до ул. Терешковой, 20 б (с 1 августа до 15 сентября), ул. Ключевской, 4 в до ул. Ключевской 6а/1 (с 1 июля до 30 августа), ул. Сахьяновой от дома 7б/3 до ул. Терешковой, 60 (с 1 июня до 30 августа), ул. Бабушкина в районе дома № 5 (с 16 до 18 августа).

Трубачеева закроют на два месяца

Самым сложным для автомобилистов станет ремонт по улице Трубачеева. Движение здесь будет перекрыто с 2 июня по 30 июля, на 2 месяца.

- По проекту такой объем работ – перекладка почти двух километров сетей должна была занять 3 месяца. Однако с подрядчиками «ТГК-14» и комитетами администрации г. Улан-Удэ найдено решение, позволившее сократить срок ремонта до 2 месяцев. С подрядчиком договорились, что все материалы должны быть заранее завезены, начаты работы рядом с магистралью, и только после этого со 2 июня закрываем улицу Трубачеева, - пояснил директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов.

При этом директор Улан-Удэнского энергетического комплекса – филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев уверяет, что несмотря на то, что объёмы работ предстоят серьёзные, ремонт будет проводиться без массового отключения потребителей от горячего водоснабжения, планируются незначительные локальные отключения горячей воды.

Где и когда перекроют дороги

Советский район:

1. Ул. Кирова (от перекрёстка ул. Смолина - ул. Кирова до перекрёстка ул. Кирова - ул. Ленина) – с 01.06.2019 до 09.07.2019 (проезд по ул. Ленина будет открыт);
2. Ул. Ленина (перекрёсток ул. Кирова – ул. Ленина закрыт) – 01.07.2019 до 15.07.2019;
3. Ул. Каландаришвили – с 02.05.2019 до 02.06.2019;
4. Ул. Куйбышева («Горсад», в районе пешеходного перехода) – с 19.07.2019 до 23.08.2019;
5. Ул. Партизанская – с 01.07.2019 до 20.08.2019.

Железнодорожный район:

1. От ул. Тропинина, д. 1, до ул. Моховой, д. 7, с 25.05.2019 до 30.08.2019 (перекрытие дорожного движения по ул. Моховой 20.06.2019 по 05.07.2019; ул. Тропинина с 01.06.2019 по 15.07.2019).

Октябрьский район:

1. Ул. Трубачеева (от ул. Бабушкина до ул. Трубачеева, 108) с 01.05.2019 до 30.08.2019 (перекрытие дорожного движения от ул. Трубачеева, 49 до ул. Трубачеева, 108 с 01.06.2019 по 30.07.2019);
2. Ул. Бабушкина с 31.05.2019 г. до 03.06.2019 г. с перекрытием одной проезжей части в районе ул. Бабушкина, 5;
3. Бульвар Карла Маркса (от ул. Трубачеева, 108 до ул. Терешковой, 20 б) с 01.08.2019 г. до 15.09.2019 г. с перекрытием дорожного движения;
4. Ул. Ключевская (от ул. Ключевской, 4 в до ул. Ключевской, 6а/1) с 01.07.2019 до 30.08.2019 без перекрытия дорожного движения.
5. Ул. Сахьяновой (от ул. Сахьяновой, 7б/3 до ул. Терешковой, 60) с 01.06.2019 до 30.08.2019 (перекрытие дорожного движения с 30.07.2019 до 04.08.2019).
6. Ул. Бабушкина с 16.08.2019 до 19.08.2019 с перекрытием одной проезжей части в районе ул. Бабушкина, 5.





теплосети ремонтные работы
 
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