Улан-Удэ перекопают на два месяца

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6. Ул. Бабушкина с 16.08.2019 до 19.08.2019 с перекрытием одной проезжей части в районе ул. Бабушкина, 5.





















Этим летом Улан-Удэ ждёт масштабный ремонт теплосетей, из-за чего будут перекрываться ряд крупных дорог, вроде улицы Трубачеева.Капитальный ремонт пройдёт на трёх из шести тепломагистралей Улан-Удэ. Будет заменено 3886 метров труб для обеспечения бесперебойной подачи тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. В связи с этим кардинально изменится и схема дорожного движения на некоторых улицах, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Ранее и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение выполнить работы в максимально короткие сроки, чтобы минимизировать неудобства горожан. Также он поручил разработать схемы объезда и разъяснить их для горожан.Сегодня, 27 мая, на брифинге беспрецедентными для Улан-Удэ назвал объёмы планируемых работ и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.- Впервые, наверное, лет за 20, в Улан-Удэ проводится такой масштабный ремонт теплосетей. Мы живём в Сибири и знаем, какие могут быть последствия без качественного теплоснабжения. Обращаюсь к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к неудобствам, это временно, зато зимой мы ощутим, как повысится качество теплоснабжения и его надёжность. На многих участках тепломагистрали существует высокая вероятность аварии, так как выработан предельный ресурс, - отметил он.348 млн рублей на ремонт тепломагистралей выделены из резервного фонда правительства России. Программа модернизации теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего. Всего за три года действия программы будет переложено 12 км. новых труб. В 2019 году на теплосети будет потрачено порядка 600 млн. рублей - 150 млн. рублей в рамках ремонтной кампании «ТГК-14», 348 млн. рублей средства из федерального бюджета и 77 млн. рублей - средства Бурятии и Улан-Удэ.Во время ремонта на существующих тепломагистралях будет увеличен диаметр труб, например, на ул. Трубачеева. Это, в свою очередь, повысит качество поставляемого тепла, даст возможность подключения дополнительных объектов, не влияя на надёжность.В этом году пройдёт ремонт:(зона подачи – центр города), будет переложено 1360 метров новых труб. Ремонт пройдёт по ул. Кирова (с 1 июня до 9 июля), ул. Ленина (с 1 июля до 15 июля), ул. Каландаришвили (с 2 мая до 2 июня), ул. Куйбышева (с 19 июля до 23 августа), ул. Партизанской (с 1 июля до 20 августа).(зона подачи – ул. Шаляпина, Моховая, Кирзавод), будет переложено 526 метров новых труб. Ремонт пройдёт по ул. Тропинина, 1 до ул. Моховой, 7 (с 25 мая до 30 августа).(зона подачи - ул. Трубачеева, Сахьяновой, бульвар Крла Маркса), будет переложено 1980 метров новых труб. Ремонт пройдёт по ул. Трубачеева (с 1 мая до 30 августа), ул. Бабушкина (с 31 мая до 3 июня), по бульвару Карла Маркса от ул. Трубачеева, 108 до ул. Терешковой, 20 б (с 1 августа до 15 сентября), ул. Ключевской, 4 в до ул. Ключевской 6а/1 (с 1 июля до 30 августа), ул. Сахьяновой от дома 7б/3 до ул. Терешковой, 60 (с 1 июня до 30 августа), ул. Бабушкина в районе дома № 5 (с 16 до 18 августа).Самым сложным для автомобилистов станет ремонт по улице Трубачеева. Движение здесь будет перекрыто с 2 июня по 30 июля, на 2 месяца.- По проекту такой объем работ – перекладка почти двух километров сетей должна была занять 3 месяца. Однако с подрядчиками «ТГК-14» и комитетами администрации г. Улан-Удэ найдено решение, позволившее сократить срок ремонта до 2 месяцев. С подрядчиком договорились, что все материалы должны быть заранее завезены, начаты работы рядом с магистралью, и только после этого со 2 июня закрываем улицу Трубачеева, - пояснил директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов.При этом директор Улан-Удэнского энергетического комплекса – филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев уверяет, что несмотря на то, что объёмы работ предстоят серьёзные, ремонт будет проводиться без массового отключения потребителей от горячего водоснабжения, планируются незначительные локальные отключения горячей воды.1. Ул. Кирова (от перекрёстка ул. Смолина - ул. Кирова до перекрёстка ул. Кирова - ул. Ленина) – с 01.06.2019 до 09.07.2019 (проезд по ул. Ленина будет открыт);2. Ул. Ленина (перекрёсток ул. Кирова – ул. Ленина закрыт) – 01.07.2019 до 15.07.2019;3. Ул. Каландаришвили – с 02.05.2019 до 02.06.2019;4. Ул. Куйбышева («Горсад», в районе пешеходного перехода) – с 19.07.2019 до 23.08.2019;5. Ул. Партизанская – с 01.07.2019 до 20.08.2019.1. От ул. Тропинина, д. 1, до ул. Моховой, д. 7, с 25.05.2019 до 30.08.2019 (перекрытие дорожного движения по ул. Моховой 20.06.2019 по 05.07.2019; ул. Тропинина с 01.06.2019 по 15.07.2019).1. Ул. Трубачеева (от ул. Бабушкина до ул. Трубачеева, 108) с 01.05.2019 до 30.08.2019 (перекрытие дорожного движения от ул. Трубачеева, 49 до ул. Трубачеева, 108 с 01.06.2019 по 30.07.2019);2. Ул. Бабушкина с 31.05.2019 г. до 03.06.2019 г. с перекрытием одной проезжей части в районе ул. Бабушкина, 5;3. Бульвар Карла Маркса (от ул. Трубачеева, 108 до ул. Терешковой, 20 б) с 01.08.2019 г. до 15.09.2019 г. с перекрытием дорожного движения;4. Ул. Ключевская (от ул. Ключевской, 4 в до ул. Ключевской, 6а/1) с 01.07.2019 до 30.08.2019 без перекрытия дорожного движения.5. Ул. Сахьяновой (от ул. Сахьяновой, 7б/3 до ул. Терешковой, 60) с 01.06.2019 до 30.08.2019 (перекрытие дорожного движения с 30.07.2019 до 04.08.2019).