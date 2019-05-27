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В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии

В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии
Общество, 
В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы

В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ заявляют о совершённой революции в микробиологии. Методом масс-спектрометрии в лаборатории больницы научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы.

- За полгода использования масс-спектрометра видовой состав выделяемых микроорганизмов увеличился в несколько раз, в некоторых случая и в десятки раз. Улучшилась выявляемость коварных бактерий, микроорганизмов, устойчивых грибов. Например, до внедрения масс спектрометра в Бурятии невозможно было выявить бактерию Klebsiella pneumoniae, которая может вызвать пневмонии, минингиты, Streptococcus agalactiae, которая может вызвать полное разрушение эритроцитов, образуя защитную капсулу. Наши коллеги начали выявлять 13 видов грибов вместо 5. Грибы рода Кандида, Candida auris очень устойчивы, появляются у «залеченных» детей и взрослых, в дальнейшем поражая весь организм и выявляются единственным методом идентификации на современном оборудовании в БСМП, - сообщила пресс-служба РК БСМП имени Ангапова.

Сегодня лаборатория проводит бактериологические исследования на более чем 1000 клинически значимых микроорганизмов, что соответствует 15200 различным штаммам. Снижена частота осложнений заболеваний у пациентов, соответственно, при низкой стоимости антибиотикотерапии сокращается и время пребывания пациента на лечении.

БСМП ученые больница
 
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