В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы
В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ заявляют о совершённой революции в микробиологии. Методом масс-спектрометрии в лаборатории больницы научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы.
- За полгода использования масс-спектрометра видовой состав выделяемых микроорганизмов увеличился в несколько раз, в некоторых случая и в десятки раз. Улучшилась выявляемость коварных бактерий, микроорганизмов, устойчивых грибов. Например, до внедрения масс спектрометра в Бурятии невозможно было выявить бактерию Klebsiella pneumoniae, которая может вызвать пневмонии, минингиты, Streptococcus agalactiae, которая может вызвать полное разрушение эритроцитов, образуя защитную капсулу. Наши коллеги начали выявлять 13 видов грибов вместо 5. Грибы рода Кандида, Candida auris очень устойчивы, появляются у «залеченных» детей и взрослых, в дальнейшем поражая весь организм и выявляются единственным методом идентификации на современном оборудовании в БСМП, - сообщила пресс-служба РК БСМП имени Ангапова.
Сегодня лаборатория проводит бактериологические исследования на более чем 1000 клинически значимых микроорганизмов, что соответствует 15200 различным штаммам. Снижена частота осложнений заболеваний у пациентов, соответственно, при низкой стоимости антибиотикотерапии сокращается и время пребывания пациента на лечении.
В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек
В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы
От старого здания школы остались груды мусора
Рыбаки построили свои домики самовольно
Инна Степанова и Эрдэм Ирдынеев стали призёрами турецкого этапа Кубка мира
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия Дворца Неба в шаманской организации «Тэнгэри»
Кто-то закрыл задвижку в колодце
Образовательное учреждение не отчиталось о приёме на работу бывшего участкового
Балетная школа Морихиро Ивата дала отчётный концерт. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Яну Енину обошли спортсменки из Москвы и Белгорода
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая по республике без осадков
Мужчина пытался обжаловать приговор, но не смог
Мужчина проходил мимо и совершил кражу
Беседы проводили на линейках по случаю окончания учебного года
«Это мужественный поступок», отметили ведущие