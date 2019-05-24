Лингвист из США пообщался с эвенками в Улан-Удэ

Встреча-презентация «Эвенки – номады тайги» прошла в Улан-Удэ
Республиканский центр Эвенкийской культуры «Арун» 15 мая совместно с библиотекой имени Калашникова Улан-Удэ провёл встречу-презентацию «Эвенки – номады тайги». Мероприятие прошло в рамках подготовки к традиционному национальному празднику «Больдёр-2019». На встрече присутствовали школьники, студенты и просто любопытные посетители.
Перед зрителями экспонировали образцы эвенкийского декоративно-прикладного искусства: национальные костюмы, меховые коврики-кумаланы. Также выставлялись образцы книг об эвенках, изданных центром «Арун».
Посетителям зачитали лекцию-презентацию об эвенках, показали фильм о жизни оленеводов, одну из сцен конкурса-фестиваля «Эвенкийский нимнгакан-2017».
Кроме того, центр «Арун» провёл дефиле национального костюма, выступили ансамбль «Гулувун» и школьники коррекционной школы №8, прошедшие обучение эвенкийским танцам. После этого балетмейстер центра «Арун» Сэсэг Цыремпилова устроила гостям мастер-класс по эвенкийскому ёхору.
- На встрече присутствовал лингвист из США Мэттью Миллер, специально приехавший в Бурятию изучать язык эвенков. Как рассказал учёный, на мероприятии он оказался совершенно случайно. Исследователь внимательно просмотрел все выступления, полистал выставленные книги, принял участие в танцевальном мастер-классе. После мероприятия центр «Арун» подарил ему диск с записями конкурсов «Эвенкийский нимнгакан» за 2017, 2016 и 2015 годы, - сообщили в республиканском центре эвенкийской культуры «Арун».
Благодаря встрече школьники смогли узнать об эвенках, ознакомиться с их культурой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня состоится республиканский эвенкийский праздник «Больдёр» в посёлке Багдарин Баунтовского Эвенкийского района. Слово «Больдёр» в переводе с эвенкийского означает «Встреча». Это древний праздник эвенков, который проводился после окончания сезона охоты.
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