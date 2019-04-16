Организаторы ждут от жителей ролики на первоапрельскую тему
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале этого месяца в Бурятии запустили челлендж в честь Дня смеха. Самый смешной ролик по итогам состязания получит денежный приз.
- Дорогие друзья, мы напоминаем, что вы всё ещё можете принять участие в первоапрельском эхэхэлэнчеллендже, который посвящён юмору и розыгрышам, - отметили в пресс-службе министерства культуры республики.
На кону деньги от четырёх до двух тысяч рублей. Участникам нужно лишь записать смешной ролик на бурятском языке и разместить его на своей страничке в социальных сетях (vk.com, Instagram.com, facebook.com, odnoklassniki.ru и youtube.com) с хэштегами #эхэхэлэнчеллендж#будамшу.
Смешной ролик может быть любым, организаторы не ставят ограничений. Жители могут рассказать анекдот, снять инсценированное видео или забавный ролик про маленьких детей, любимых домашних животных.
На конкурс смешных роликов в Бурятии подали мало заявок
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