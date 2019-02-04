В Бурятию пытались ввезти кумыс из Монголии

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Продукция отправлена обратно



Инспекторами Наушкинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в пункте пропуска «Кяхта» проводится досмотр машин, следующих из Монголии в Россию и в обратном направлении.



Во время осмотров 31 января выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Гражданка Монголии ввозила на территорию России 4,5 литра кисломолочной продукции неизвестного происхождения (со слов нарушительницы, кумыс).



- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция отправлена обратно в Монголию.

