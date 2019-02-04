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В Бурятию пытались ввезти кумыс из Монголии

В Бурятию пытались ввезти кумыс из Монголии
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Продукция отправлена обратно

Инспекторами Наушкинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в пункте пропуска «Кяхта» проводится досмотр машин, следующих из Монголии в Россию и в обратном направлении.

Во время осмотров 31 января выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Гражданка Монголии ввозила на территорию России 4,5 литра кисломолочной продукции неизвестного происхождения (со слов нарушительницы, кумыс).

- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в пресс-службе управления.

В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция отправлена обратно в Монголию.  
Россельхознадзор
 
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