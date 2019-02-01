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Иркутский аэропорт не впустил в VIP-зал Виктора Бронштейна

Иркутский аэропорт не впустил в VIP-зал Виктора Бронштейна
Общество,  Фото:Страница Виктора Бронштейна
Почётный иркутянин написал разгромный пост по этому поводу

На днях почётный гражданин Иркутска, бизнесмен, писатель Виктор Бронштейн столкнулся с неприятной ситуацией в международном иркутском аэропорту. Его попросту не пустили в VIP-зал. По этому инциденту мужчина написала разгромный пост в отношении иркутского аэропорта у себя на странице в соцсети.

«Воруют составами, а ищут в чемоданах, или «гостеприимство» иркутской таможни» назвал свой пост Виктор Бронштейн.

В своём посту иркутянин раскритиковал работу аэропорта. По его мнению, в зоне регистрации слишком строго проходит контроль провожающих, которые не допускаются до линий регистрации.

- Из всех известных мне аэропортов (а летаю я немало) только у нас строго следят, чтобы в зоне регистрации женщины с детьми, старики и все остальные обязательно сами таскали вещи со сверхстранной таможенной ленты до весов регистрации. Провожающие со всей «загранотрядовской» строгостью к регистрации не допускаются. В других известных мне аэропортах, в том числе в Москве, до регистрации никаких надуманных зон попросту нет! – пишет Виктор Бронштейн.

Также недовольство мужчины вызывает слишком строгий контроль чемоданов в аэропорту Иркутска.

- Такая же уникальная сверхбдительность, чуждая даже столице и загранице со стопроцентным рентгеном пока только чемоданов, (а не организма в целом!) ожидает то ли Богом, то ли чёртом избранных иркутян и по прилёту! Кто-то решил печальное лидерство Иркутской области по зонам с зэками продолжить таможенными зонами в аэропорту?! Может быть, сверхбдительность объясняется соседством Китая. Не можем остановить эшелоны с лесом, так хоть не пущать чемоданы, а вдруг там щепки «везуть», - продолжил разгневанный иркутянин.

Впереди мужчину ждала ещё одна неприятность и его не впустили в VIP зал.

- Не особо затрудняясь такой мелочью, как объяснение, вчера при вылете в Таиланд не пустили нас и в VIP зал, хотя билеты бизнес-класса были полностью оплачены деньгами без использования миль! В общем, тренируйте мышцы и особенно нервы, а уж потом пользуйтесь иркутским аэропортом! – резюмировал Виктор Бронштейн.

Международный аэропорт Иркутска на следующий же день отреагировал на его пост. Администрация аэропорта выразила сожаление по поводу омрачения негативными эмоциями ожидания вылета в Таиланд, но заявила, что тариф купленного авиабилета Бронштейна не включал обслуживание в бизнес-классе.

- Существующий международный терминал не позволяет организовать процедуры обслуживания так, чтобы все требования закона соблюдались при высоком уровне комфорта. Однако просим вас под влиянием этих эмоций воздержаться от публичных заявлений, порочащих профессиональную честь сотрудников нашего предприятия. В частности, писать несоответствующую действительности информацию о том, что вам необоснованно отказали во входе в VIP-зал. Ведь тариф купленного вами авиабилета не включал обслуживание в бизнес-классе, - написала ответ администрация иркутского аэропорта.

По словам администрации компании, сотрудники аэропорта предложили Бронштейну оплатить пребывание в VIP-зале, но тот отказался. Администрация аэропорта также провела внутреннюю проверку, но нарушений действий сотрудников не выявила.

Пост Бронштейна собрал множество комментариев. Большинство простых граждан поддерживают Бронштейна, нашлись и те, кто поддерживает аэропорт. «Нужно кардинально менять пограничный контроль и ввести хотя бы тележки», «персонал как овчарки», «В нашем здании международного аэропорта «всё для людей», как в регионе, и в нашей многострадальной стране в целом. Уровень комфорта – 0», «инспекторы не сами придумали законы», - пишут пользователи соцсетей.

Справка:

Бронштейн Виктор Владимирович — российский бизнесмен, меценат. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Почётный профессор Иркутского государственного университета. Почётный гражданин города Иркутска с 2013 года.

Родился в Иркутске 1 февраля 1951 года. Окончил с отличием (Ленинский стипендиат) Иркутский государственный политехнический институт по специальности «Инженер-механик» и аспирантуру при Академии Наук СССР. В 1983 году стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по экономической социологии. Работал мастером и начальником цеха на Иркутском заводе радиоприёмников. Был заместителем генерального директора Свирского завода «ВостСибЭлемент», а позже – заместителем директора по экономическим вопросам на Иркутском заводе тяжёлого и транспортного машиностроения имени Куйбышева.

В 1991 году создал и стал генеральным директором одной из крупнейших в Сибири многопрофильной фирмы «СибАтом», которая занимается производством продуктов питания, ресторанным бизнесом, строительством жилья, вино-водочной и кондитерской индустрией.

В 2000 году журналом «Эксперт» был включён в список наиболее влиятельных региональных предпринимателей.

В 2011 году основал «Галерею современного искусства Виктора Бронштейна» — самую большую частную художественную галерею за Уралом.
меценаты аэропорт
 
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