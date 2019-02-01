Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Февраля

31 Января

Популярное

Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ

Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ
Общество, 
Занятие посетили иностранные студенты вузов Бурятии

30 января в Центральной городской библиотеке имени Калашникова традиционно в преддверии Сагаалгана – уже в 9-й раз — прошёл мастер-класс по ёхору «Заяанаймнай заншал – У живого огня традиций».

- Библиотека предоставила желающим возможность прикоснуться к традициям, истории культуры бурят представителям разных народов – польской автономии «Наджея», землячеству шэнэхэнских бурят из КНР, монгольским студентам из БГСХА, студентам БГУ из Мали, ребятам из Авиационного колледжа. Всех объединил и сплотил танец ёхор, - рассказали в библиотеке.

Главным помощником на мероприятии был ансамбль Колледжа искусств имени Чайковского «Ликование» — лауреат международных танцев, обладатель золотой медали Дельфийских игр, во главе с руководителем Сэсэг Цыремпиловой.

После подведения итогов урока и награждения победителей конкурса на лучшее исполнение ёхора студенты БГСХА из Монголии показали 2 танца экспромтом — монгольский и современный молодёжный.
ехор мастер-класс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ
Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ
Общество, 01.02.2019
Занятие посетили иностранные студенты вузов Бурятии
Необычный конкурс вайнов стартовал в Бурятии
Необычный конкурс вайнов стартовал в Бурятии
Общество, 01.02.2019
Поздравления, стихи, песни должны быть исполнены на бурятском языке
Бурятские лучники с ПОДА завоевали три медали Кубка России
Бурятские лучники с ПОДА завоевали три медали Кубка России
Общество, 01.02.2019
В копилке сборной республики золото, серебро и бронза
Теннисистка Дари Саханова дебютирует на турнире в Америке
Теннисистка Дари Саханова дебютирует на турнире в Америке
Общество, 01.02.2019
Старт в США важен для оценки уровня подготовки бурятской спортсменки
В Улан-Удэ на Сагаалган разыграют бытовую технику
В Улан-Удэ на Сагаалган разыграют бытовую технику
Общество, 01.02.2019
Стали известны подробности торжественного открытия праздника на площади Советов
В нацпарке Бурятии проходит акция «Покормите птиц!»
В нацпарке Бурятии проходит акция «Покормите птиц!»
Общество, 01.02.2019
Школьники в рамках акции сделали кормушки и приготовили угощения для птиц
Школы Иркутска закроют на карантин до 7 февраля
Школы Иркутска закроют на карантин до 7 февраля
Общество, 01.02.2019
30 января по причине болезни в школах отсутствовало 10605 учеников, что составляет 13,4% от общего числа
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник зимних забав»
В Улан-Удэ пройдёт «Праздник зимних забав»
Общество, 01.02.2019
Для горожан здесь организуют такие состязания, как метание валенка, перетягивание каната, забег на «ватрушках»
Учреждение УФСИН Бурятии допустило нарушения при исполнении контрактов
Учреждение УФСИН Бурятии допустило нарушения при исполнении контрактов
Общество, 01.02.2019
Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности
В школах Улан-Удэ продлили карантин
В школах Улан-Удэ продлили карантин
Общество, 01.02.2019
Решение принято из-за эпидемии ОРВИ
Учителям Бурятии предлагают раскрыть секреты экогероев
Учителям Бурятии предлагают раскрыть секреты экогероев
Общество, 01.02.2019
Учителей Бурятии приглашают провести интерактивный экологический урок «Чистый город начинается с тебя» для учеников 1-4 классов
В первый день февраля в Улан-Удэ небольшой снег
В первый день февраля в Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 01.02.2019
По данным Бурятского гидрометцентра днём до минус 15

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^