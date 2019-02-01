Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ

Занятие посетили иностранные студенты вузов Бурятии
30 января в Центральной городской библиотеке имени Калашникова традиционно в преддверии Сагаалгана – уже в 9-й раз — прошёл мастер-класс по ёхору «Заяанаймнай заншал – У живого огня традиций».
- Библиотека предоставила желающим возможность прикоснуться к традициям, истории культуры бурят представителям разных народов – польской автономии «Наджея», землячеству шэнэхэнских бурят из КНР, монгольским студентам из БГСХА, студентам БГУ из Мали, ребятам из Авиационного колледжа. Всех объединил и сплотил танец ёхор, - рассказали в библиотеке.
Главным помощником на мероприятии был ансамбль Колледжа искусств имени Чайковского «Ликование» — лауреат международных танцев, обладатель золотой медали Дельфийских игр, во главе с руководителем Сэсэг Цыремпиловой.
После подведения итогов урока и награждения победителей конкурса на лучшее исполнение ёхора студенты БГСХА из Монголии показали 2 танца экспромтом — монгольский и современный молодёжный.
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