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О Байкальских спасателях рассказали на Первом канале

О Байкальских спасателях рассказали на Первом канале
Общество, 
Сотрудникам МЧС посвятили не один выпуск

Настоящие универсалы

В это воскресенье на Первом канале в передаче «Часовой» рассказали про Байкальский поисково-спасательный отряд (БПСО).

- С древних времён в этих местах было принято поклоняться природе: духи Байкала знают, кому из путешественников дозволено пройти свой путь до конца. Но тех, кто оказывается на берегах великого озера, верят в тех, кто придёт на выручку, вне зависимости от ваших религиозных предпочтений. В этой программе мы расскажем о настоящих профессионалах своего дела: о спасателях, о сотрудниках МЧС, - говорит ведущий программы Алексей Рафаенко.

По словам Валентина Нелюбова, начальника ГУ МЧС по Иркутской области, соседний регион уникален, поскольку в нём представлены все риски: природные пожары, летние и весенние паводки, землетрясения. Озеро Байкал также представляет опасность штормами, кораблями; а также авиаперелёты, техногенные, автомобильные и другие ЧП.

- Повезло с «хозяйством», - заключил ведущий.

- Да, - ответил Нелюбов.

В БПСО входит 7 подразделений, в их зону ответственности входит не только акватория Байкала, но и его окрестности.

- Здесь работают не просто профессионалы, а настоящие универсалы: спасатели, обладающие разными навыками, - говорится в сюжете.

За последние годы заметно вырос турпоток на Байкал. И, по словам Нелюбова, турист значительно изменился.

- Если раньше традиционный турист шёл с рюкзаком, с палочкой в руках, то сейчас турист едет на квадроциклах, на вездеходах, - отмечает начальник Иркутского ГУ МЧС.

Проверить спасателей решил ведущий программы, изобразив типичного туриста. Алексей Рафаенко прокатился на снегоходе по льду Байкала и перевернулся. Он начал «замерзать» на морозе.

- Будем надеяться на чудо, а точнее на чудесные возможности спасателей, - говорит закадровый голос.

И тут на помощь «туристу» спешит вертолёт Ми-8, совершая облёт территорий. Винтокрылая машина зависла в сорока метрах от пострадавшего, сверху спустились спасатели, отрабатывая спасение человека с ледяной поверхности.

По легенде, Алексей сломал правую ногу. Его прицепили к одному из спасателей, дав команду пилоту специальных фаером, обоих подняли в воздух.

- Сердце замирает в груди, но усомниться в профессионализме спасателей не пришлось, ни на секунду. Наконец, мы на борту, - комментируют происходящее в кадре.

В вертолёте «пострадавшему» наложили шину, оказав первую медпомощь и эвакуировали в госпиталь. 


 

На помощь в горы

После Алексей Рафаенко побывал на скалодроме спасателей. Это необходимо для тренировки сотрудников МЧС для операций в горах. Как оказалось, в рядах МЧС работают члены сборной России по альпинизму. В то время как ведущий собрался испытать на себе очередной вид байкальского туризма, поступило сообщение о сходе лавины. Съёмочная группа со спасателями на вертолёте отправилась в местность «Чёртовы ворота».

До места происшествия сотрудники МЧС добираются на снегоходах. Спасатели, вооружившись специальными приборами - пипсами и 4-метровыми щупами, отправляются на поиски пострадавших.

- Зондирование, пусть и кропотливый, но пока самый эффективный способ найти человека, или, как бы это печально не звучало, его тело, - уточняют в сюжете.

И тут повезло ведущему – он нащупал нечто мягкое под слоем снега. Раскопав, спасатели выяснили, что он нашёл снаряжение. К счастью, это оказалось лишь частью учений.

- Как часто в жизни удаётся найти человека из-под лавины? – интересуется ведущий.

- Так скажем, 30% из всех, наверное, случаев, кто жив остался, - отвечает спасатель.

- Есть такая статистика неумолимая: в горах погибают либо новички, либо профессионалы. Ну, новички за счёт отсутствия опыта, профессионалы за счёт того, что пренебрегают некоторыми опасностями. Да, за 25 лет накопилось таких случаев, к сожалению, - говорит опытный спасатель Евгений Зинов.

Потом «Часовой» отправился осматривать технику Слюдянкинского поисково-спасательного отряда, также относящегося к БПСО. У них имеются машины для прохода по болотам, воде, льду и бездорожью. Внимание Алексея Рафаенко привлёк снего-болотоход «Трекол», машина устроена таким способом, что оказывает низкое давление на поверхность и может без труда преодолеть вязкую почву, лёд и многое другое.

- Прокатиться по льду Байкала на машине с колёсами почти с человеческий рост – это же просто мечта. Правда довольно страшная, - рассказывает Алексей Рафаенко.

Чем закончилось путешествие, пообещали рассказать в следующей передаче. 
спасатели МЧС
 
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