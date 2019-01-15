О Байкальских спасателях рассказали на Первом канале





Настоящие универсалы



В это воскресенье на Первом канале в передаче «Часовой» рассказали про Байкальский поисково-спасательный отряд (БПСО).



- С древних времён в этих местах было принято поклоняться природе: духи Байкала знают, кому из путешественников дозволено пройти свой путь до конца. Но тех, кто оказывается на берегах великого озера, верят в тех, кто придёт на выручку, вне зависимости от ваших религиозных предпочтений. В этой программе мы расскажем о настоящих профессионалах своего дела: о спасателях, о сотрудниках МЧС, - говорит ведущий программы Алексей Рафаенко.



По словам Валентина Нелюбова, начальника ГУ МЧС по Иркутской области, соседний регион уникален, поскольку в нём представлены все риски: природные пожары, летние и весенние паводки, землетрясения. Озеро Байкал также представляет опасность штормами, кораблями; а также авиаперелёты, техногенные, автомобильные и другие ЧП.



- Повезло с «хозяйством», - заключил ведущий.



- Да, - ответил Нелюбов.



В БПСО входит 7 подразделений, в их зону ответственности входит не только акватория Байкала, но и его окрестности.



- Здесь работают не просто профессионалы, а настоящие универсалы: спасатели, обладающие разными навыками, - говорится в сюжете.



За последние годы заметно вырос турпоток на Байкал. И, по словам Нелюбова, турист значительно изменился.



- Если раньше традиционный турист шёл с рюкзаком, с палочкой в руках, то сейчас турист едет на квадроциклах, на вездеходах, - отмечает начальник Иркутского ГУ МЧС.



Проверить спасателей решил ведущий программы, изобразив типичного туриста. Алексей Рафаенко прокатился на снегоходе по льду Байкала и перевернулся. Он начал «замерзать» на морозе.



- Будем надеяться на чудо, а точнее на чудесные возможности спасателей, - говорит закадровый голос.



И тут на помощь «туристу» спешит вертолёт Ми-8, совершая облёт территорий. Винтокрылая машина зависла в сорока метрах от пострадавшего, сверху спустились спасатели, отрабатывая спасение человека с ледяной поверхности.



По легенде, Алексей сломал правую ногу. Его прицепили к одному из спасателей, дав команду пилоту специальных фаером, обоих подняли в воздух.



- Сердце замирает в груди, но усомниться в профессионализме спасателей не пришлось, ни на секунду. Наконец, мы на борту, - комментируют происходящее в кадре.



В вертолёте «пострадавшему» наложили шину, оказав первую медпомощь и эвакуировали в госпиталь.



