13 Ноября

12 Ноября

Популярное

Бюст бурятского поэта Намжила Нимбуева установят в Болгарии

Бюст бурятского поэта Намжила Нимбуева установят в Болгарии
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие памятника состоится 20 ноября

Бюст бурятского поэта Намжила Нимбуева установят в Болгарии. Торжественное открытие памятника состоится 20 ноября в городе Плиска в культурно-туристическом комплексе «Двор Кириллицы» на аллее литераторов, писавших на кириллице, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Бурятский поэт станет первым и единственным представителем республики в галерее всемирно известных писателей и поэтов. Об этом на правительственном брифинге рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева.

- Поступило интересное, уникальное предложение представить нашего поэта в Болгарии. Когда мне позвонили и сказали, что был выбран Намжил, я испытала большую радость, - поделилась сестра поэта Любовь Нимбуева.

В настоящий момент на аллее уже размещено около 80 бюстов писателей из разных городов и стран. Так, бюст Намжила Нимбуева появится в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Тургеневым, Агнией Барто. Отметим, бюст писателя изготовил бронзовый скульптор Баир Сундупов. Все расходы взял на себя меценат Карен Аганян, создатель комплекса «Двор Кириллицы».

Ранее памятник-бюст поэту Намжилу Нимбуеву появился в селе Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии. Автором бюста также выступил скульптор Баир Сундупов.

Справка:

Намжил Ширабович Нимбуев — бурятский поэт. Родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ в семье известного бурятского поэта Шираба Нимбуевича Нимбуева. Писал на русском языке, но есть несколько стихотворений, написанных на бурятском. Писать стихи стал с детских лет. После 7-го класса за хорошую учёбу и участие в различных литературных олимпиадах был награждён путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на берегу Чёрного моря. Оттуда он привёз «Большую золотую медаль Артека» за победу в конкурсе авторских стихов. Стихотворение называлось «Руки прочь от Африки».

После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в литературный институт имени Горького в Москве.

Большинство его произведений написаны во время учёбы в институте — это стихотворения, несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», повести для подростков «Мальчишки с бантиками» в соавторстве с калмыком Олегом Манджиевым, «Бей лежачего», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются» и многие другие. Закончил три курса института.

Умер поэт 5 октября 1971 года. 
поэзия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья
Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья
Общество, 13.11.2018
Представители совета осматривают дорожки на безопасность
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Общество, 13.11.2018
Благотворительные мероприятия смогут провести все желающие
В Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню борьбы с диабетом
В Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню борьбы с диабетом
Общество, 13.11.2018
Участники акции смогут посетить школу здоровья по сахарному диабету
В Улан-Удэ проходит конкурс «Балет Бурятии: Дочь Байкала»
В Улан-Удэ проходит конкурс «Балет Бурятии: Дочь Байкала»
Общество, 13.11.2018
Конкурс продлится с 8 ноября по 8 декабря
В Улан-Удэ состоится премьера спектакля «Стая»
В Улан-Удэ состоится премьера спектакля «Стая»
Общество, 13.11.2018
У спектакля есть собственный саундтрек
Юные футболисты Бурятии завоевали серебро в Монголии
Юные футболисты Бурятии завоевали серебро в Монголии
Общество, 13.11.2018
В финальной игре они уступили монгольской команде
В Бурятии закрыли один роддом на весь район
В Бурятии закрыли один роддом на весь район
Общество, 13.11.2018
Рожать женщинам придётся в Улан-Удэ
В Бурятии стартует фестиваль балета
В Бурятии стартует фестиваль балета
Общество, 13.11.2018
Зрителей ждут пять постановок
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
Общество, 13.11.2018
Нарушителей ждёт лишение прав
Лошади Бурятии не больны случной болезнью
Лошади Бурятии не больны случной болезнью
Общество, 13.11.2018
Было отобрано 100 проб сыворотки
Кроссовер иркутянки арестовали за миллионный долг
Кроссовер иркутянки арестовали за миллионный долг
Общество, 13.11.2018
Женщина задолжала кредиторам более миллиона рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^