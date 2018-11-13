Бюст бурятского поэта Намжила Нимбуева установят в Болгарии

Открытие памятника состоится 20 ноября



Бюст бурятского поэта Намжила Нимбуева установят в Болгарии. Торжественное открытие памятника состоится 20 ноября в городе Плиска в культурно-туристическом комплексе «Двор Кириллицы» на аллее литераторов, писавших на кириллице, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.



Бурятский поэт станет первым и единственным представителем республики в галерее всемирно известных писателей и поэтов. Об этом на правительственном брифинге рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева.



- Поступило интересное, уникальное предложение представить нашего поэта в Болгарии. Когда мне позвонили и сказали, что был выбран Намжил, я испытала большую радость, - поделилась сестра поэта Любовь Нимбуева.



В настоящий момент на аллее уже размещено около 80 бюстов писателей из разных городов и стран. Так, бюст Намжила Нимбуева появится в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Тургеневым, Агнией Барто. Отметим, бюст писателя изготовил бронзовый скульптор Баир Сундупов. Все расходы взял на себя меценат Карен Аганян, создатель комплекса «Двор Кириллицы».



Ранее памятник-бюст поэту Намжилу Нимбуеву появился в селе Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии. Автором бюста также выступил скульптор Баир Сундупов.



Справка:



Намжил Ширабович Нимбуев — бурятский поэт. Родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ в семье известного бурятского поэта Шираба Нимбуевича Нимбуева. Писал на русском языке, но есть несколько стихотворений, написанных на бурятском. Писать стихи стал с детских лет. После 7-го класса за хорошую учёбу и участие в различных литературных олимпиадах был награждён путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на берегу Чёрного моря. Оттуда он привёз «Большую золотую медаль Артека» за победу в конкурсе авторских стихов. Стихотворение называлось «Руки прочь от Африки».



После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в литературный институт имени Горького в Москве.



Большинство его произведений написаны во время учёбы в институте — это стихотворения, несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», повести для подростков «Мальчишки с бантиками» в соавторстве с калмыком Олегом Манджиевым, «Бей лежачего», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются» и многие другие. Закончил три курса института.



Умер поэт 5 октября 1971 года.