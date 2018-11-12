Спектакль про древнюю страну возвратит зрителей в прошлое
Театр «Байкал» выпустил минутное промо-видео к своему спектаклю «Эхо страны Баргуджин Тукум». В ролике представлены основные герои древней страны - баргуты, хори-тумэды, икиресы, хонгираты, булагаты.
Сам спектакль представляет собой самобытные танцы, необычные костюмы и трогательную историю любви.
- «Эхо страны Баргуджин Тукум» возвращает зрителей в прошлое, окутанное легендами и мифами. Спектакль затронет душу каждого зрителя и в нём обязательно откликнется эхо. Все движения танцев, ритмы и песни могут показаться знакомыми, а музыка вызовет особенно глубокие чувства, обращаясь внутрь души. Это и есть генетическая память, возвращение к истокам своего народа, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Показ спектакля состоится 14 и 15 ноября на сцене Русского драматического театра.
Появилось видео к спектаклю «Эхо страны Баргуджин Тукум»
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