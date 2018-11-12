Появилось видео к спектаклю «Эхо страны Баргуджин Тукум»

Спектакль про древнюю страну возвратит зрителей в прошлое



Театр «Байкал» выпустил минутное промо-видео к своему спектаклю «Эхо страны Баргуджин Тукум». В ролике представлены основные герои древней страны - баргуты, хори-тумэды, икиресы, хонгираты, булагаты.



Сам спектакль представляет собой самобытные танцы, необычные костюмы и трогательную историю любви.



- «Эхо страны Баргуджин Тукум» возвращает зрителей в прошлое, окутанное легендами и мифами. Спектакль затронет душу каждого зрителя и в нём обязательно откликнется эхо. Все движения танцев, ритмы и песни могут показаться знакомыми, а музыка вызовет особенно глубокие чувства, обращаясь внутрь души. Это и есть генетическая память, возвращение к истокам своего народа, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Показ спектакля состоится 14 и 15 ноября на сцене Русского драматического театра.

