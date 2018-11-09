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Две спортсменки из Бурятии поедут на чемпионат мира по боксу

Две спортсменки из Бурятии поедут на чемпионат мира по боксу
Общество, 
Чемпионат мира пройдёт в Нью-Дели

Кристина Ткачёва и Дарима Сандакова из Бурятии включены в состав сборной России для участия в чемпионате мира по боксу. Главный мировой старт пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 24 ноября.

Состав женской сборной России определился в ходе контрольных спаррингов на спортивной базе «Озеро Круглое».

Дарима Сандакова, представляющая Московскую область и Бурятию, выступает в весовой категории до 75 кг. Кристина Ткачёва, выступающая только за Бурятию, - в категории свыше 81 кг.

Кристина Ткачёва, воспитанница РСШОР и бурятского клуба «Номто» громко заявила о себе ещё, выступая в юниорах. Она выигрывала первенства России и Европы, а в декабре 2017 года стала победительницей первенства мира в индийском городе Гухавати. После этой победы Кристина была включена во взрослую сборную страну. В 2018 году она впервые приняла участие в чемпионате Европы, где завоевала серебряную медаль.

Дарима Сандакова – победительница ряда международных турниров, призёр и победитель чемпионатов России.

В марте 2018 года на чемпионате России по боксу среди женщин, который принимал Улан-Удэ, золотые медали как раз завоевали Дарима Сандакова и Кристина Ткачёва.

Женский бокс в Бурятии сейчас на подъёме. В октябре 2019 года Улан-Удэ примет чемпионат мира по боксу среди женщин.


Состав сборной России на чемпионат мира в Нью-Дели:

48 кг. Екатерина Пальцева (Московская обл./ Республика Мордовия)
51 кг. Светлана Солуянова (Москва / Ульяновская обл.)
54 кг. Виктория Кулешова (Московская обл.)
57 кг. Мария Сартакова (Челябинская обл.)
60 кг. Анастасия Белякова (Московская обл. / Челябинская обл.)
64 кг. Екатерина Дынник (Кемеровская обл.)
69 кг. Ярослава Якушина (Московская обл./ Республика Дагестан)
75 кг. Дарима Сандакова (Московская обл./ Республика Бурятия)
81 кг. Мария Уракова (Чукотский АО)
81+ кг. Кристина Ткачева (Республика Бурятия)








спорт чемпионат мира бокс
 
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