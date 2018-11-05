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К чемпионату мира по боксу в Бурятии сняли презентационный ролик

К чемпионату мира по боксу в Бурятии сняли презентационный ролик
Общество, 
Яркое видео нацелено прежде всего на иностранную аудиторию

31 октября в Сети появился презентационный ролик чемпионата мира по женскому боксу 2019 года. Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира пройдёт в октябре следующего года в Улан-Удэ.

Красочный презентационный ролик к главному мировому старту увидят иностранные делегации, поэтому он на английском языке. Видео насыщено красочными панорамами Бурятии и Байкала, упоминается в нём, что республика – центр буддизма России. 




Отмечается, что бокс очень популярен в Бурятии, перечисляются как сегодняшние успехи спортсменов (Людмила Воронцова, Кристина Ткачёва, Тамир Галанов), так и исторические победы (олимпийский чемпион 1956 года Владимир Сафронов, чемпион Европы 1979 года Александр Дугаров, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года Велингтон Баранников, а также победители многих крупных турниров Александр Бахтин, Бато-Мунко Ванкеев).

Ранее генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв выразил уверенность, что Бурятия проведёт чемпионат мира на самом высоком уровне.

В марте 2018 года в Улан-Удэ впервые был проведён чемпионат России по боксу среди женщин
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