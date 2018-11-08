БСМП пояснила претензии Роспотребнадзора

Соблюсти нормативы сейчас возможно, либо построив новый корпус, либо сократив число коек
Как сообщал «Байкал-Daily», управление Роспотребнадзора по Бурятии накануне сообщило о нарушениях санитарных правил и норм в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Больница и должностные лица оштрафованы. В числе озвученных нарушений – теснота в палатах (больше 4 человек), сквозное прохождение пациентов и персонала через палаты, нарушения в перевязочной, в буфетном отделении и пр.
Сегодня в БСМП ответили на претензии управления Роспотребнадзора, пояснив, что здание было построено ещё до введения современных санитарных норм.
- Проблема несоответствия нормативам площадей в стационаре РК БСМП существует с момента принятия норм СанПиН 2.1.3.2630-10 в 2010 году. Однако не принято во внимание, что само здание учреждения построено по ранее действующим нормам и требованиям ещё в 1976 году. Соответственно, после принятия новых норм и требований СанПиН в 2010 году было выявлено несоблюдение норматива площадей, - поясняют в БСМП.
В больнице отмечают, что по этой причине несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по набору помещений, минимальной площади, зонирования приточно-вытяжной вентиляции и пр. сейчас наблюдаются во многих детских садах, школах и медучреждениях, построенных в советские годы.
- В настоящее время соблюдение нормативов возможно только путем строительства нового хирургического корпуса, либо сокращением коечного фонда стационара, что крайне негативно отразится на возможности оказания экстренной помощи населению Бурятии, - поясняют в БСМП.
Строительство нового хирургического корпуса уже вошло в проект стратегии развития Бурятии до 2035 года. Но пока необходимых денежных средств в республиканском бюджете нет даже на проектно-сметную документацию.
- Обеспечение соблюдения норматива площадей, в настоящее время невозможно по независящим от РК БСМП обстоятельствам. В свою очередь, со стороны руководства принимаются все возможные меры по устранению имеющихся нарушений. Так, например, 11 апреля 2018 года Октябрьским районным судом Улан-Удэ с учетом всех обстоятельств было вынесено определение о предоставлении РК БСМП отсрочки исполнения обязательств по устранению несоблюдения норматива площадей сроком до 31 декабря 2018 года, - заявили в больнице.
Что касается иных выявленных нарушений управлением Роспотребнадзора, они были устранены незамедлительно ещё в ходе проверки, заверили в БСМП.
БСМП пояснила претензии Роспотребнадзора
Общество, Фото:
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