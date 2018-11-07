В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах

Мировой суд оштрафовал юридическое лицо на 10 тысяч рублей.





Острая кишечная инфекция

Юридическое лицо и виновное должностное лицо получили штрафы, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.







Помощь при укусах

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» привлечено к административной ответственности. БСМП не устранила нарушения, которые выявило управление Роспотребнадзора по Бурятии.- Площади палат, процедурных, смотровых, перевязочных кабинетов и других помещений не приведены в соответствие с требованиями СанПиН, - сообщает пресс-служба управления.В Роспотребнадзоре перечисляют и другие санитарные нарушения.:- Не обеспечена поточность технологических процессов и не исключена возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности;- Допущено сквозное прохождение пациентов, персонала, посетителей через палатные отделения;- Не все отделения обеспечены шлюзами с устройством вентиляции;- Допускается размещение более 4 коек в палатах;- Допускается размещение процедурных, перевязочных кабинетов в отделении без естественного освещения и естественного проветривания;- Не во всех отделениях предусмотрены буфетные для персонала или комнаты для персонала для приёма пищи.Также было проведено эпидемиологическое расследование по случаю острой кишечной инфекции в детском хирургическом отделении БСМП.- В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для уборки перевязочной отсутствовал специально выделенный халат, нарушена очередь перевязок с учётом чистоты раны, допущен к работе персонал без прохождения в установленные сроки необходимых медицинских обследований. По результатам лабораторных испытаний установлено, что концентрация активного хлора в растворе дезинфицирующего средства не соответствовала допустимой. В составе детского хирургического отделения не предусмотрено помещение для приготовления и розлива детских смесей. В буфетном отделении хирургического отделения недостаточно помещений для раздачи пищи и мытья посуды, - сообщает управление Роспотребнадзора.Ещё одно расследование Роспотребнадзора провёл из-за укуса неизвестным животным.- В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Не назначается и не проводится антирабическое лечение с использованием антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины при обращении пострадавших от укусов безнадзорными домашними животными с нанесением повреждений опасной локализации; отсутствуют «Карты обратившихся за антирабической помощью». Обратившемуся пациенту не даны рекомендации о продолжении лечебно-профилактических прививок на 30-й и 90-й день и отсутствует запись о выдаче справки о проведении не закончившегося курса антирабических прививок. В отделении антирабическую помощь пострадавшим от укусов животными оказывают врачи-травматологи, которые не имеют подготовки по оказанию антирабической помощи, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.Юридическое лицо и 3 виновных лица вновь оштрафованы.