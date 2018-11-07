Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах

В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения, найденные в больнице, перечислил Роспотребнадзор

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» привлечено к административной ответственности. БСМП не устранила нарушения, которые выявило управление Роспотребнадзора по Бурятии.

- Площади палат, процедурных, смотровых, перевязочных кабинетов и других помещений не приведены в соответствие с требованиями СанПиН, - сообщает пресс-служба управления.

В Роспотребнадзоре перечисляют и другие санитарные нарушения.:

- Не обеспечена поточность технологических процессов и не исключена возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности;

- Допущено сквозное прохождение пациентов, персонала, посетителей через палатные отделения;

- Не все отделения обеспечены шлюзами с устройством вентиляции;

- Допускается размещение более 4 коек в палатах;

- Допускается размещение процедурных, перевязочных кабинетов в отделении без естественного освещения и естественного проветривания;

- Не во всех отделениях предусмотрены буфетные для персонала или комнаты для персонала для приёма пищи.

Мировой суд оштрафовал юридическое лицо на 10 тысяч рублей.

Острая кишечная инфекция

Также было проведено эпидемиологическое расследование по случаю острой кишечной инфекции в детском хирургическом отделении БСМП.

- В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для уборки перевязочной отсутствовал специально выделенный халат, нарушена очередь перевязок с учётом чистоты раны, допущен к работе персонал без прохождения в установленные сроки необходимых медицинских обследований. По результатам лабораторных испытаний установлено, что концентрация активного хлора в растворе дезинфицирующего средства не соответствовала допустимой. В составе детского хирургического отделения не предусмотрено помещение для приготовления и розлива детских смесей. В буфетном отделении хирургического отделения недостаточно помещений для раздачи пищи и мытья посуды, - сообщает управление Роспотребнадзора.

Юридическое лицо и виновное должностное лицо получили штрафы, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Помощь при укусах

Ещё одно расследование Роспотребнадзора провёл из-за укуса неизвестным животным.

- В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Не назначается и не проводится антирабическое лечение с использованием антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины при обращении пострадавших от укусов безнадзорными домашними животными с нанесением повреждений опасной локализации; отсутствуют «Карты обратившихся за антирабической помощью». Обратившемуся пациенту не даны рекомендации о продолжении лечебно-профилактических прививок на 30-й и 90-й день и отсутствует запись о выдаче справки о проведении не закончившегося курса антирабических прививок. В отделении антирабическую помощь пострадавшим от укусов животными оказывают врачи-травматологи, которые не имеют подготовки по оказанию антирабической помощи, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Юридическое лицо и 3 виновных лица вновь оштрафованы.

БСМП Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Росгвардии Бурятии прошёл турнир по настольному теннису
В Росгвардии Бурятии прошёл турнир по настольному теннису
Общество, 07.11.2018
В Улан-Удэ состоялось первенство управления Росгвардии по Бурятии по настольному теннису
В Иркутске утвердили символику празднования Нового года
В Иркутске утвердили символику празднования Нового года
Общество, 07.11.2018
В Иркутске утверждена новогодняя символика 2019 года
В Бурятии учителям отказывались оплачивать учебный отпуск
В Бурятии учителям отказывались оплачивать учебный отпуск
Общество, 07.11.2018
Учителям города Гусиноозёрск пришлось идти в суд
В Забайкалье пытались незаконно уволить лаборанта
В Забайкалье пытались незаконно уволить лаборанта
Общество, 07.11.2018
Женщина отказалась перевесить на другую должность
Жительница Усть-Орды отметила столетие
Жительница Усть-Орды отметила столетие
Общество, 07.11.2018
На зиму она собирается уехать в Улан-Удэ
В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах
В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах
Общество, 07.11.2018
Нарушения, найденные в больнице, перечислил Роспотребнадзор
В Улан-Удэ сиротам расскажут о правах и соцподдержке
В Улан-Удэ сиротам расскажут о правах и соцподдержке
Общество, 07.11.2018
Республика присоединится к акции «День правовой помощи детям»
«Матч ТВ» показал проблемы детского футбола в Улан-Удэ
«Матч ТВ» показал проблемы детского футбола в Улан-Удэ
Общество, 07.11.2018
Игрок сборной России Владимир Гранат поделился своей мечтой возродить стадион «Локомотив». ВИДЕО
В иркутских больницах закрывали глаза на психические заболевания водителей
В иркутских больницах закрывали глаза на психические заболевания водителей
Общество, 07.11.2018
Медицинское заключение выдавали, даже если водители принимали психоактивные вещества
Баскетболисты Улан-Удэ одержали победу над иркутянами
Баскетболисты Улан-Удэ одержали победу над иркутянами
Общество, 07.11.2018
Баскетбольный клуб «Лара» обошёл соперников с отрывом в 32 очка
В дацанах Бурятии прошли молебны в честь Зелёной Тары
В дацанах Бурятии прошли молебны в честь Зелёной Тары
Общество, 07.11.2018
В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с утра прошли молебны Мандал Шива  
Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ
Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ
Общество, 07.11.2018
Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу
Школьники Улан-Удэ могут выиграть поездку в Екатеринбург
Школьники Улан-Удэ могут выиграть поездку в Екатеринбург
Общество, 07.11.2018
Для этого ученикам необходимо написать эссе о семье императора Николая II
Тигрёнок, который переедет в Улан-Удэ, радуется зиме. Видео
Тигрёнок, который переедет в Улан-Удэ, радуется зиме. Видео
Общество, 07.11.2018
Тигрёнок Ермак в последний раз был вместе с мамой

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^