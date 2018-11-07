В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» привлечено к административной ответственности. БСМП не устранила нарушения, которые выявило управление Роспотребнадзора по Бурятии.
- Площади палат, процедурных, смотровых, перевязочных кабинетов и других помещений не приведены в соответствие с требованиями СанПиН, - сообщает пресс-служба управления.
В Роспотребнадзоре перечисляют и другие санитарные нарушения.:
- Не обеспечена поточность технологических процессов и не исключена возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности;
- Допущено сквозное прохождение пациентов, персонала, посетителей через палатные отделения;
- Не все отделения обеспечены шлюзами с устройством вентиляции;
- Допускается размещение более 4 коек в палатах;
- Допускается размещение процедурных, перевязочных кабинетов в отделении без естественного освещения и естественного проветривания;
- Не во всех отделениях предусмотрены буфетные для персонала или комнаты для персонала для приёма пищи.
Мировой суд оштрафовал юридическое лицо на 10 тысяч рублей.
Острая кишечная инфекция
Также было проведено эпидемиологическое расследование по случаю острой кишечной инфекции в детском хирургическом отделении БСМП.
- В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для уборки перевязочной отсутствовал специально выделенный халат, нарушена очередь перевязок с учётом чистоты раны, допущен к работе персонал без прохождения в установленные сроки необходимых медицинских обследований. По результатам лабораторных испытаний установлено, что концентрация активного хлора в растворе дезинфицирующего средства не соответствовала допустимой. В составе детского хирургического отделения не предусмотрено помещение для приготовления и розлива детских смесей. В буфетном отделении хирургического отделения недостаточно помещений для раздачи пищи и мытья посуды, - сообщает управление Роспотребнадзора.
Юридическое лицо и виновное должностное лицо получили штрафы, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Помощь при укусах
Ещё одно расследование Роспотребнадзора провёл из-за укуса неизвестным животным.
- В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Не назначается и не проводится антирабическое лечение с использованием антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины при обращении пострадавших от укусов безнадзорными домашними животными с нанесением повреждений опасной локализации; отсутствуют «Карты обратившихся за антирабической помощью». Обратившемуся пациенту не даны рекомендации о продолжении лечебно-профилактических прививок на 30-й и 90-й день и отсутствует запись о выдаче справки о проведении не закончившегося курса антирабических прививок. В отделении антирабическую помощь пострадавшим от укусов животными оказывают врачи-травматологи, которые не имеют подготовки по оказанию антирабической помощи, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Юридическое лицо и 3 виновных лица вновь оштрафованы.