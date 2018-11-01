Бурятия примет чемпионат мира по боксу среди женщин

Решение принял исполком международной ассоциации бокса
Россия получила право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин в следующем году. Такое решение принял исполком международной ассоциации бокса (AIBA), заседание которого прошло в Москве.
Соревнования пройдут в Улан-Удэ в октябре 2019 года.
Чемпионат состоится на арене Физкультурно-спортивного комплекса, вместимость которого составляет 3500 человек, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
- Очень рад, что Россия сегодня получила право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Уверен, что Бурятия проведёт соревнования на самом высоком уровне! - заявил генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв.
Как сообщал «Байкал-Daily», Россия подала заявку
на право принятия чемпионата мира по женскому боксу после проведённого в Улан-Удэ чемпионата страны. Бурятия впервые приняла чемпионат России в марте 2018 года. Тогда бурятские спортсменки завоевали два золота и два серебра. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись Дарима Сандакова и Кристина Ткачёва. С репортажем можно ознакомиться по ссылке
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В июне Кристина Ткачёва завоевала серебро чемпионата Европы по боксу
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Решение принял исполком международной ассоциации бокса
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