Бурятия примет чемпионат мира по боксу среди женщин

- Очень рад, что Россия сегодня получила право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Уверен, что Бурятия проведёт соревнования на самом высоком уровне! - заявил генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв.

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В Бурятии ветрено, местами снег Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября по республике ночью без осадков, утром местами туман, днём местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега