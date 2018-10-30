В сибирском зоопарке появился белый медвежонок



Белого медвежонка из арктического посёлка Диксон, привезли в красноярский зоопарк совет ветеранов и сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.



С просьбой оказать содействие в транспортировке северного жителя к председателю совета ветеранов полковнику милиции в отставке Виктору Сущенко обратилось руководство зоопарка, с которым у стражей порядка сложились давние дружеские отношения.



Виктор Иванович двадцать лет служил в транспортной милиции на Крайнем Севере и потому хорошо знает руководителей местных муниципалитетов, авиаперевозок и правоохранительных органов. Возглавляя линейный отдел милиции в аэропорту Норильска, он во всех тонкостях изучил правила перевозки специальных грузов воздушным транспортом, в том числе и диких животных. Поэтому профессиональные рекомендации и практическая помощь опытного офицера-северянина сыграли немаловажную роль в успешном исходе уникальной операции по спасению медвежонка.







По словам местных жителей, он появился на улицах посёлка ещё в конце лета – начале осени. Малыш был постоянно один, из чего можно было сделать вывод, что медведица погибла. Местом своего обитания девятимесячный «полярный сирота» выбрал окраины и улицы Диксона. Большую часть времени новоявленный Умка проводил под домами или прямо у тракторной тележки для перевозки бытового мусора. Много лет назад этот вид животных был занесён в Красную книгу, и его отстрел категорически запрещён.



- Самостоятельно в дикой природе медвежонок жить не сможет. В любом случае в поисках пропитания он будет выходить к человеку, и однажды это может закончиться трагически. Да и самому косолапому грозила смерть от голода, ведь охотиться он ещё не умеет, - отмечают в МВД.











После нескольких неудачных попыток изгнать незваного гостя из Диксона администрация городского поселения была вынуждена обратиться к специалистам красноярского зоопарка «Роев ручей», которые специально прибыли на берега Карского моря для отлова хищника. В этом нелёгком деле весомую помощь зоозащитникам оказали сотрудники линейного пункта транспортной полиции и местный участковый уполномоченный. Операция по поимке четвероногого правонарушителя длилась пять дней. За это время зоологи изготовили ловушку из грузового трёхтонного контейнера и разложили в ней съедобную приманку.







Теперь медвежонка ждут несколько месяцев реабилитации в карантинном отделении. Ему необходим ряд медицинских процедур и усиленное питание. Потом будет решаться его дальнейшая судьба.







Двое суток медвежонок содержался в специальном вольере, после чего на самолёте совершил перелёт из Диксона в Норильск, а затем из северной столицы края в Красноярск с соблюдением всех правил безопасности и санитарных требований на борту воздушного судна.