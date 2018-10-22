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Сооснователь «Диссернета»: ВАК доказала, что Карелия – это Бурятии
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Наукой также «установлено» существование Усть-Ордынского Карельского автономного округа

Сооснователь вольного сетевого сообщества «Диссернет», занимающегося экспертизой кандидатских и докторских диссертаций, Андрей Заякин рассказал о необычной диссертации, где по словам Заякина, был выявлен ряд грубейших ляпов. Статья опубликована в «Новой газете».

«А у нас в прошедшую пятницу на заседании ВАК (Высшая диссертационная комиссия – ред.) была признана нормальным научным трудом докторская диссертация по экономике некоей Анджелы Моттаевой, в которой «доказывается», что Бурятия — это Карелия. Как можно предположить, диссертантка, вероятно, взяла эмпирические данные по одной республике и отнесла их к другой. Председатель ВАК Владимир Михайлович Филиппов, голосовавший за это решение, может теперь гордиться тем, что войдет в историю русской науки в качестве апологета «альтернативной географии». Среди рядовых членов ВАК особенно ратовал за оправдание работы Моттаевой член ЦИК Борис Эбзеев», - сообщает Андрей Заякин на страницах «Новой газеты».

В альтернативной русской географии также поныне существуют Усть-Ордынский Бурятский и Агинский автономные округа, упразднённые в 2008 г. В альтернативной русской географии по состоянию на 2010 год сохраняются 88 субъектов Федерации — то есть забыта кампания по укрупнению регионов. При этом на стр. 69 диссертации фигурирует Усть-Ордынский КАРЕЛЬСКИЙ автономный округ, иронизирует основатель «Диссернета».

«Впрочем, дело не только в «альтернативной географии». Филиппов и Эбзеев — еще и адепты «альтернативной статистики». Моттаева приводит статистические данные за 2002–2007 гг., но они почему-то очень похожи на данные за 1992–1997 гг., а данные 2002–2007, 2003 года — на данные 2009 г. и так далее. И кажется, что все множественные численные данные (сотни чисел) со всеми знаками после запятой остаются неизменными. В ВАК, видимо, незнакомы с арабскими цифрами. Также в диссертации Моттаевой указан в качестве действующего утративший силу с 12.01.2002 г. закон «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. А «Водный кодекс Российской Федерации» (принят в 1995 г.) и «Лесной кодекс Российской Федерации» (принят в 1997 г.) указаны как законы, принятые в 2006 году. Весь этот «мясо-шоколад» присутствует дословно не только в работе Моттаевой, но и в работе некоей Булатовой, защищенной шестью годами ранее. Как так получилось? ВАК не ответила на этот вопрос», - сообщает Андрей Заякин.

Уникальна история тем, что это один из немногих случаев, когда Экспертный совет предложил лишить диссертанта учёной степени, а президиум его спас.

Как сообщал «Байкал-Daily», работы из Бурятии не раз становились объектами изучения «Диссернета». Началось всё с диссертаций депутатов Народного Хурала Бориса Ботоева (уже не является членом парламента) и Батора Цыбикова. Также под сомнение была поставлена работа экс-зампреда правительства Бурятии Николая Зубарева.

В 2015 году сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин лично приезжал в Улан-Удэ для рассмотрения учёным советом своего заявления по поводу кандидатской диссертации сотрудника ВСГУТУ Алексея Алексеева, чьим научным руководителем был нынешний ректор (тогда ещё с приставкой «и.о.») БГУ Николай Мошкин. «Диссернет» требовал лишить Алексеева кандидатской степени, однако учёный совет единогласно отклонил заявление.

Также «Диссернет» оспаривал профессорское звание самого Николая Мошкина. Суд удовлетворил иск к Мошкину о нарушении авторских прав.

Летом 2016 года «Диссернет» заявил о списывании главы республиканского избиркома Дмитрия Ивайловского. Он также опроверг все обвинения, потребовав конкретных доказательств.

В 2017 году на «Диссернет» попала и работа декана ВСГУТУ, которая лично также не подтвердила заявленные нарушения.



диссертация ученые
 
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