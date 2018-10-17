17 Октября

16 Октября

Популярное

«Гэсэр и прародители»: В Бурятии сняли клип о прославивших народ личностях

«Гэсэр и прародители»: В Бурятии сняли клип о прославивших народ личностях
Общество, 
Масштабные съёмки проходили в Монголии, в районах Бурятии, Улан-Удэ и на Байкале 

В Сети недавно появился красочный 6-минутный клип на песню «Ундэр Хаан угнай» («Золотой род»). Композиция, которую исполняет певец Булат Бадмаев, представляет собой восхваление славных сынов и дочерей бурят-монгольского народа, а также восхваление Родины. В песне рассказывается о легендарной исторической личности Чингисхане, который объединил кочевые племена, о герое эпоса Гэсэре, о прародительнице монгольских и бурятских родов Алан-Гоа. В произведении отмечается, что и на сегодня есть достойные потомки великих предков. 

В клипе показываются известные спортсмены – борцы Борис Будаев, Виктор Баймеев, Батор Цыренов, Цыбик Максаров, лучник Бальжинима Цыремпилов, боксёры Тамир Галанов, Батор Сагалуев, самбист Баир Омоктуев, лучница Инна Степанова. 



Также в ролике снялись Дарима Линховоин, народная артистка России, народная артистка Бурятии Цыпилма Аюшеева, народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн и другие. 

По словам создателей видео, к знаменитым сынам Бурятии, которые прославляли родную землю в прошлом, можно отнести участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Владимира Борсоева, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, снайпера Жамбыла Тулаева, советского военачальника, генерал-майора, Героя Советского Союза Илью Балдынова, Героя России Алдара Цыденжапова и др. Также они отмечают бурятского ламу, учёного, дипломата Агвана Доржиева, 12-того Пандито Хамбо ламу Даша-Доржи Итыгилова. 



Съёмки клипа проходили в Монголии, в районах Бурятии, Улан-Удэ, на озере Байкал. Кроме того, в рамках проекта были запечатлены с вертолёта Саяны, гора Уран-Душэ. 

Размах съёмок впечатляет: снимался ролик в холодное и тёплое времена года, на видеозаписи играет коллектив музыкантов на морин-хуурах, жители региона танцуют ёхор. Зрители могут полюбоваться здесь красотами природы республики. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году исполнитель Булат Бадмаев представил жителям Бурятии песню, посвящённую Алтаргане. Певец является автором ряда композиций. В 2008 году он выпустил дебютный альбом. 
Бурятия клип песня творчество эпос
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошли молодёжные экоакции
В Улан-Удэ прошли молодёжные экоакции
Общество, 17.10.2018
В рамках месячника студенты высадили 100 саженцев шиповника
В районе Бурятии пройдёт фестиваль «Золотой возраст»
Общество, 17.10.2018
Цель мероприятия – повышение социальной активности и жизненного тонуса людей старшего поколения
Жители Бурятии стали реже болеть ОРВИ
Жители Бурятии стали реже болеть ОРВИ
Общество, 17.10.2018
В Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на сезонном уровне
«Гэсэр и прародители»: В Бурятии сняли клип о прославивших народ личностях
«Гэсэр и прародители»: В Бурятии сняли клип о прославивших народ личностях
Общество, 17.10.2018
Масштабные съёмки проходили в Монголии, в районах Бурятии, Улан-Удэ и на Байкале. ВИДЕО
Улан-удэнцы гадают, что за «призрак» сняли в детской больнице
Улан-удэнцы гадают, что за «призрак» сняли в детской больнице
Общество, 17.10.2018
Пугающая фотография взбудоражила улан-удэнцев
В Улан-Удэ пройдёт торжественное собрание ветеранов
В Улан-Удэ пройдёт торжественное собрание ветеранов
Общество, 17.10.2018
В столице республики проживают 176 ветеранов Великой Отечественной
Жители Бурятии столкнулись со сбоем в работе YouTube
Жители Бурятии столкнулись со сбоем в работе YouTube
Общество, 17.10.2018
Жители Бурятии жалуются на то, что видеохостинг YouTube не работает
На чемпионате Бурятии по стрельбе из карабина награждали медалями из нефрита
На чемпионате Бурятии по стрельбе из карабина награждали медалями из нефрита
Общество, 17.10.2018
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по практической стрельбе из карабина
Москвич написал буддийский роман о будущем человечества
Москвич написал буддийский роман о будущем человечества
Общество, 17.10.2018
Главной героине Дариме предстоит спасти мир
Всемирный день хлеба отметили в Улан-Удэ
Всемирный день хлеба отметили в Улан-Удэ
Общество, 17.10.2018
Гостям праздника рассказали о традициях и обычаях приготовления хлеба
В улан-удэнском СИЗО сдали нормы ГТО
В улан-удэнском СИЗО сдали нормы ГТО
Общество, 17.10.2018
В СИЗО-1 несовершеннолетние, содержащиеся под стражей, приняли участие в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»
Лучшие волейболисты Забайкалья соберутся в Агинском
Лучшие волейболисты Забайкалья соберутся в Агинском
Общество, 17.10.2018
Также ожидается приезд спортсменов из Монголии
Монгольские спасатели обучаются в Бурятии
Монгольские спасатели обучаются в Бурятии
Общество, 17.10.2018
На обучение приехали 15 специалистов из соседней страны
В Улан-Удэ презентовали аудиокнигу «Шоно Баатар»
В Улан-Удэ презентовали аудиокнигу «Шоно Баатар»
Общество, 17.10.2018
Озвучил книгу актёр Жаргал Лодоев, а народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн оформил музыкальное сопровождение
Росгвардейцы Бурятии поощрили Героя России Тайгиба Толбоева
Росгвардейцы Бурятии поощрили Героя России Тайгиба Толбоева
Общество, 17.10.2018
Он принимает активное участие в жизни коллектива Росгвардии

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^