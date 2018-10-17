«Гэсэр и прародители»: В Бурятии сняли клип о прославивших народ личностях



В клипе показываются известные спортсмены – борцы Борис Будаев, Виктор Баймеев, Батор Цыренов, Цыбик Максаров, лучник Бальжинима Цыремпилов, боксёры Тамир Галанов, Батор Сагалуев, самбист Баир Омоктуев, лучница Инна Степанова.







Также в ролике снялись Дарима Линховоин, народная артистка России, народная артистка Бурятии Цыпилма Аюшеева, народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн и другие.



По словам создателей видео, к знаменитым сынам Бурятии, которые прославляли родную землю в прошлом, можно отнести участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Владимира Борсоева, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, снайпера Жамбыла Тулаева, советского военачальника, генерал-майора, Героя Советского Союза Илью Балдынова, Героя России Алдара Цыденжапова и др. Также они отмечают бурятского ламу, учёного, дипломата Агвана Доржиева, 12-того Пандито Хамбо ламу Даша-Доржи Итыгилова.









Съёмки клипа проходили в Монголии, в районах Бурятии, Улан-Удэ, на озере Байкал. Кроме того, в рамках проекта были запечатлены с вертолёта Саяны, гора Уран-Душэ.



Как

Как сообщал «Байкал-Daily» , в прошлом году исполнитель Булат Бадмаев представил жителям Бурятии песню, посвящённую Алтаргане. Певец является автором ряда композиций. В 2008 году он выпустил дебютный альбом. Размах съёмок впечатляет: снимался ролик в холодное и тёплое времена года, на видеозаписи играет коллектив музыкантов на морин-хуурах, жители региона танцуют ёхор. Зрители могут полюбоваться здесь красотами природы республики.

В Сети недавно появился красочный 6-минутный клип на песню «Ундэр Хаан угнай» («Золотой род»). Композиция, которую исполняет певец Булат Бадмаев, представляет собой восхваление славных сынов и дочерей бурят-монгольского народа, а также восхваление Родины. В песне рассказывается о легендарной исторической личности Чингисхане, который объединил кочевые племена, о герое эпоса Гэсэре, о прародительнице монгольских и бурятских родов Алан-Гоа. В произведении отмечается, что и на сегодня есть достойные потомки великих предков.