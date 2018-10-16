Влад Топалов: Байкал – любимое место отдыха

Певец Влад Топалов признался в любви к Байкалу. По его словам, тут невероятная энергетика. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
- Моё любимое место отдыха в России — озеро Байкал, там потрясающая природа и места невероятной энергетики. Я был ведущим программы «Орёл и решка», когда впервые приехал на Байкал, и самые незабываемые впечатления у меня именно оттуда. До съёмки мы неделю отдыхали там с Региной Тодоренко, получили незабываемые впечатления и были в прекрасном настроении: воздух, природа и фантастическая красота, - рассказал исполнитель.
После выхода в свет передачи в мае Влад Топалов у себя на странице в Instagram выложил короткое видео, рассказав, как проходили съёмки и с какими трудностями пришлось столкнуться.
- В целом понравилось, но очень холодно, я не был готов к такому морозу. Но было круто и весело. Во время съёмочного процесса сложно всё успеть: «поймать» солнце и мороз, мороз, мороз… - говорит Топалов.
- На самом деле мы мёрзли. Было холодно. Но было очень весело, - добавляет соведущая передачи Регина Тодоренко.
Как сообщал «Байкал-Daily», съёмки передачи проходили в феврале. Пока съёмочная группа телеканала «Пятница» находилась в Улан-Удэ, Регина Тодоренко заявила, что никуда не уедет, поскольку их вкусно кормят.
По правилам шоу, одному из ведущих достаётся 100 долларов, другому – безлимитная карта. Волею случая Владу Топалову досталось «сто баксов». Он побывал в Иволгинском районе, а также в Тарбагатайском, где его нарядили в косоворотку и «женили», когда ведущий был в гостях у семейских.
Регина Тодоренко путешествовала по Иркутской области. Там она прокатилась по ледяной глади Байкала.
Этим летом был подтверждён роман Регины Тодоренко и Влада Топалова – сейчас ведущая ждёт ребёнка.
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