Библиотекаря из Бурятии пригласили на стажировку в Корею



В июне 2017 года между Национальной библиотекой Бурятии и Азиатским культурным центром Республики Корея был подписан меморандум о сотрудничестве.



Азиатский культурный центр пригласил библиотекарей из азиатских стран и регионов (Монголия, Бурятия, Казахстан) принять участие в образовательной и обучающей программе для зарубежных специалистов. Так, от Национальной библиотеки была приглашена главный библиограф Светлана Цыбикова. Приглашению предшествовал отбор сотрудников, который проводила принимающая сторона. Основными критериями являлись профессиональная деятельность в сфере культуры и искусств (библиотека, музей, галерея и т.д.), минимум 3-летний опыт работы, возраст - 25-40 лет, свободное и беглое знание корейского или английского языков.



Сама программа подразумевает укрепление культурных связей между Кореей и другими странами Азии, а также нацелена на повышение компетенции зарубежных сотрудников учреждений по работе с искусством и культурой. Она включает в себя изучение корейского языка, посещение лекций, проведение индивидуальных исследований, подготовку презентаций, докладов, путешествия и экскурсии по Республике Корея (с 18 июня по 9 ноября в городе Кванджу).



Сейчас Светлана посещает курсы корейского языка при Чоннамском национальном университете, которые завершатся к сентябрю. С начала программы участники посетили ряд музеев, сообщает пресс-служба библиотеки.

