Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

29 Июля

Популярное

Бурятская певица Мэдэгма выступит в Венгрии

Бурятская певица Мэдэгма выступит в Венгрии
Общество,  Фото:страница Мэдэгмы Доржиевой в Инстаграм
Она исполнит композиции на площадке большого Курултая гуннских народов 

В Европе в Венгрии споёт артистка из Бурятии Мэдэгма Доржиева. Её концерт пройдёт в рамках X «Всемирного Курултая гуннских народов». 

- Это самое массовое мероприятие в Европе, которое посещают до 250 тысяч гостей! Фонд «Мадьяр-Туран» делает всё для сохранения культурного наследия гуннских народов. Впечатляющее шоу воинов в доспехах гуннов, концерты национальных звёзд, традиционные спортивные игры кочевников и многое другое, - рассказывает о мероприятии певица в социальной сети. 

Выступление бурятской звезды состоится в середине августа. 

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Мэдэгма Доржиева попала в топ-5 современных звёзд эстрады, которые «поют на национальных языках и делают это круто» 

Справка:

Курултай - это праздник сохранения древних традиций, возрождения древних степных кочевых культур, дань памяти великих предков. Он проводится с 2007 года с периодичностью один раз в два года. Курултай из года в год собирает представителей многих стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана, России (Башкирии, Татарстана, Бурятии, Дагестана, и др.), Молдавии (Гагаузии) и Болгарии, Кореи и других стран.

Большой гунно-тюркский Курултай «Туран» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое посещаемое мероприятие такого рода. На него съезжаются со всей Европы зрители, чтобы просто посмотреть, пообщаться.
гунны
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье военные проверили работу узлов связи
Общество, 30.07.2018
Для обеспечения связью и передачи данных был использован мобильный комплекс связи «Редут-2УС»
Бурятская певица Мэдэгма выступит с концертом в Венгрии
Бурятская певица Мэдэгма выступит с концертом в Венгрии
Общество, 30.07.2018
Она исполнит композиции на площадке большого Курултая гуннских народов
Бурятские медики: Курение табака уже не просто вредная привычка
Бурятские медики: Курение табака уже не просто вредная привычка
Общество, 30.07.2018
В Тункинской центральной районной больнице рассказали, как бросить курить
В Бурятии жёнам военных помогают в поиске работы
В Бурятии жёнам военных помогают в поиске работы
Общество, 30.07.2018
Для них провели консультации и раздали буклеты
Баргузинскому дацану в Бурятии исполнилось 200 лет (фоторепортаж)
Баргузинскому дацану в Бурятии исполнилось 200 лет (фоторепортаж)
Общество, 30.07.2018
Один из красивейших дацанов Забайкалья был разрушен в советские годы, но возрождён после самопроявления лика богини Янжимы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии ожидаются дожди
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, 30.07.2018
При этом сохранится тёплая погода
Владимир Гранат получил звание «заслуженного» и грамоту от Путина
Владимир Гранат получил звание «заслуженного» и грамоту от Путина
Общество, 29.07.2018
Присвоение российским футболистам звания заслуженных мастеров резко раскритиковала волейболистка Гамова и другие спортсмены  
В Бурятии планируют проводить детский казачий фестиваль
В Бурятии планируют проводить детский казачий фестиваль
Общество, 29.07.2018
В Бурятии рассматривают инициативу ежегодно проводить детский казачий фестиваль приграничных районов
Улан-удэнские казаки выиграли фестиваль «Единение»
Улан-удэнские казаки выиграли фестиваль «Единение»
Общество, 29.07.2018
28 июля в Заиграевском районе Бурятии завершился X республиканский фестиваль казачьей культуры, собравший более двух тысяч участников и зрителей
Бурятские танкисты считаются фаворитами Армейских игр
Бурятские танкисты считаются фаворитами Армейских игр
Общество, 29.07.2018
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт IV Армейским международным играм
Обрыв провода оставил часть Улан-Удэ без света
Обрыв провода оставил часть Улан-Удэ без света
Общество, 29.07.2018
Отключен был частный сектор Левого берега
В Улан-Удэ ожидается жаркая погода
В Улан-Удэ ожидается жаркая погода
Общество, 29.07.2018
Осадков в столице не ожидается
Бурятия увидела самое длительное затмение Луны в XXI веке
Бурятия увидела самое длительное затмение Луны в XXI веке
Общество, 28.07.2018
Также жители республики наблюдали за Великим противостоянием Марса. ВИДЕО
Большая Байкальская тропа будет передавать опыт всей России
Большая Байкальская тропа будет передавать опыт всей России
Общество, 28.07.2018
Организация будет развивать экообразование по всем регионам страны
В Улан-Удэ благоустроили 18 дворов
В Улан-Удэ благоустроили 18 дворов
Общество, 28.07.2018
Объекты благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^