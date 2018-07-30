Бурятская певица Мэдэгма выступит в Венгрии



В Европе в Венгрии споёт артистка из Бурятии Мэдэгма Доржиева. Её концерт пройдёт в рамках X «Всемирного Курултая гуннских народов».



- Это самое массовое мероприятие в Европе, которое посещают до 250 тысяч гостей! Фонд «Мадьяр-Туран» делает всё для сохранения культурного наследия гуннских народов. Впечатляющее шоу воинов в доспехах гуннов, концерты национальных звёзд, традиционные спортивные игры кочевников и многое другое, - рассказывает о мероприятии певица в социальной сети.



Выступление бурятской звезды состоится в середине августа.









Справка:



Курултай - это праздник сохранения древних традиций, возрождения древних степных кочевых культур, дань памяти великих предков. Он проводится с 2007 года с периодичностью один раз в два года. Курултай из года в год собирает представителей многих стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана, России (Башкирии, Татарстана, Бурятии, Дагестана, и др.), Молдавии (Гагаузии) и Болгарии, Кореи и других стран. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Мэдэгма Доржиева попала в топ-5 современных звёзд эстрады , которые «поют на национальных языках и делают это круто»Курултай - это праздник сохранения древних традиций, возрождения древних степных кочевых культур, дань памяти великих предков. Он проводится с 2007 года с периодичностью один раз в два года. Курултай из года в год собирает представителей многих стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана, России (Башкирии, Татарстана, Бурятии, Дагестана, и др.), Молдавии (Гагаузии) и Болгарии, Кореи и других стран.



Большой гунно-тюркский Курултай «Туран» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое посещаемое мероприятие такого рода. На него съезжаются со всей Европы зрители, чтобы просто посмотреть, пообщаться.

