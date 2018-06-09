Мэдэгма Доржиева попала в топ-5 артистов России



Певица из Бурятии Мэдэгма Доржиева попала в топ-5 современных звёзд эстрады, которые «поют на национальных языках и делают это круто», по признанию администраторов группы «Россия - Российская Федерация» в «Фейсбук». Они выложили в социальной сети видео с подборкой вокалистов.



- В России говорят на множестве языков. Знание своего языка – не пережиток прошлого. Молодые звёзды российской эстрады доказали это своим примером, - отмечается в ролике.





На видео показывают отрывки из популярных клипов бурятской певицы, здесь также приводятся несколько фактов об артистке. Создатели ролика сообщают пользователям интернета, что Мэдэгма Доржиева - обладательница титула «Самые красивые ножки бурятской эстрады», что она неоднократно признавалась лучшей бурятской этно-поп певицей.



- Красота в сочетании с ангельским голосом – что может быть лучше? – заключают они в конце.







В список входят и другие исполнители из республик России. Это Tatarka, Elvin Grey, Анжелика Нечесова и Юлияна Кривошапкина.



- Tatarka. Исполнительница нашумевшей песни «Алтын» показала, насколько оригинально может звучать рэп на татарском языке, - рассказывается, к примеру, об одной из певиц в ролике.



Сейчас под видео пользователи оставляют восторженные комментарии:



«А вот почему таких артистов не отправлять на Евровидение? Это же так классно, показывает наш колорит. Оригинально, красиво»



«Всё проходит, изнашивается, устаревает, выходит из моды, только языки и культура будет всегда востребованы и интересны. Это настоящее богатство»



«Какие все красивые и с красивыми голосами».



Подписаны на группу более 1,7 млн. человек.

