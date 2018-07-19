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Забайкальские добровольцы просят жителей Бурятии о помощи

Забайкальские добровольцы просят жителей Бурятии о помощи
Общество, 
У волонтёров, доставляющих гуманитарную помощь в затопленные районы, сломались машины

Добровольцам из Забайкальского края нужна помощь. Группа волонтёров из поискового отряда имени Кости Долгова помогает людям из затопленных районов, доставляя им гуманитарную помощь.

Доставку добровольцы ведут на собственных машинах. Из четырёх имеющихся автомобилей на днях два вышло из строя. Волонтёры обратились к местным жителям за помощью в ремонте.

«У нас начался день поломок автомобилей добровольцев отряда. По вчерашнему дню были приобретены и отремонтированы для авто «Граната» и «Кулиса». У внедорожника добровольца нашего отряда вышел из строя генератор, в ходе попадания в него воды. Ремонт и покупка новых деталей стоит 4 500 рублей, а также работа электрика. Огромная просьба, всех неравнодушных оказать помощь в приобретении и ремонте данных деталей», пишут волонтёры в соцсети. 




Не остались в стороне и добровольцы из улан-удэнского поискового отряда имени Дамира Сагдеева. Они разместили информацию в соцсетях.

- Ребята каждый день практически без сна работают на затопленных участках. Сейчас у них машины сломались и им нужны деньги на ремонт. Я знаю, что многие улан-удэнцы хотят помочь им, но не знают как, - рассказала «Байкал-Daily» руководитель отряда Светлана Пантелеева.

По словам Светланы, все отчёты о полученных и потраченных деньгах забайкальские волонтёры выкладывают в своей группе в социальной сети https://vk.com/wall-34323598_13877

Там же указаны реквизиты, для оказания финансовой помощи. Кроме того, деньги нужны на бензин, чтобы доставлять адресную помощь.

Также волонтёры из Бурятии готовы по первому зову о помощи выехать в соседний край, терпящий бедствие.

- Я предлагала ребятам из Забайкалья, чтобы мы с отрядом приехали к ним, но пока они крепятся. Сказали, как только не будет сил сразу позвонят нам. Так что мы уже на старте, - рассказала Светлана.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае из-за затяжных дождей начался сильный паводок: из берегов вышли реки, затоплены тысячи домов и приусадебных участков. Наводнение произошло в населённых пунктах в четырёх районах Забайкальского края: Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском. Разрушены некоторые дороги и мосты. 

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