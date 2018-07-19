Забайкальские добровольцы просят жителей Бурятии о помощи









Добровольцам из Забайкальского края нужна помощь. Группа волонтёров из поискового отряда имени Кости Долгова помогает людям из затопленных районов, доставляя им гуманитарную помощь.Доставку добровольцы ведут на собственных машинах. Из четырёх имеющихся автомобилей на днях два вышло из строя. Волонтёры обратились к местным жителям за помощью в ремонте.«У нас начался день поломок автомобилей добровольцев отряда. По вчерашнему дню были приобретены и отремонтированы для авто «Граната» и «Кулиса». У внедорожника добровольца нашего отряда вышел из строя генератор, в ходе попадания в него воды. Ремонт и покупка новых деталей стоит 4 500 рублей, а также работа электрика. Огромная просьба, всех неравнодушных оказать помощь в приобретении и ремонте данных деталей», пишут волонтёры в соцсети.