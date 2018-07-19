В Бурятии вертолёт санавиации спас 7 младенцев за месяц

За прошлый год вертолёт эвакуировал более 500 человек в Бурятии
В 2017 году Бурятии стала одним из 34 регионов России, вошедших в приоритетный проект по развитию санитарной авиации. До этого бригады скорой медицинской помощи летали за счёт средств республики, преимущественно на самолётах АН-2. Теперь же, после включения в федеральный приоритетный проект, используется вертолёт Ми-8, оснащённый медицинским модулем, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В 2017 году выполнен 331 вылет, эвакуировано 556 пациентов.
С начала 2018 года выполнен 61 вылет за счёт средств регионального бюджета, 16 - за счёт средств федерального бюджета. Общее количество часов налета составило 342,25 часов. Эвакуировано воздушным транспортом 115 человек, из них 27 детей.
- Реализация проекта по развитию санавиации существенно повлияла на оперативность, качество оказания медицинской помощи. В случаях, когда требуется срочная высококлассная и высокотехнологичная помощь, санавиация – единственное, что позволяет спасти человеку жизнь. Проект очень нужный, востребованный, результаты которого оцениваются спасенными жизнями. Минздраву России отдельная благодарность за развитие этого направления. Наши граждане, жители даже самых отдаленных районов могут быть уверенны, что помощь придет оперативно. Наличие медицинского модуля в вертолете санавиации позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, в том числе недоношенным новорожденным. Мы вылетаем на все острые случаи, - прокомментировал глава Республики Бурятия - Алексей Цыденов.
Только за последний месяц в Республиканский перинатальный центр доставлены семь младенцев, их жизни вне опасности.
В начале месяца борт санавиации с бригадой врачей в составе нейрохирурга, офтальмолога и детского реаниматолога вылетел в Тункинский район, где 5-летний ребенок получил огнестрельное ранение с повреждением головного мозга. Ребёнок в крайне тяжелом состоянии был эвакуирован в Больницу скорой медицинской помощи, ему выполнена сложнейшая нейрохирургическая операция.
В настоящее время ребёнок переведён из реанимации в нейрохирургическое отделение, состояние - с положительной динамикой.
Также не вызывает опасений у врачей состояние 11-месячного ребёнка, который был доставлен с ушибом головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника из Курумканского района.
Для жителей отдалённых районов, где нет круглогодичного транспортного сообщения, эта служба становится единственным шансом выжить.
- Конечно, страшно, когда оказываешься так близко от смерти. И когда видишь врачей, этот вертолет, сразу становится легче. Знаешь, что уберегут, спасут. Очень рад, что у нас в республике это делается, и развивается медицинская помощь, - высказался пациент Республиканской больницы им. Н.А. Семашко Виктор Тетерин.
В Бурятии вертолёт санавиации спас 7 младенцев за месяц
Общество, Фото:
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