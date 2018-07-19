В Бурятии вертолёт санавиации спас 7 младенцев за месяц

Читают сейчас

Стало известно, сколько улан-удэнских студентов бездельничало Общество, Пока студенты и начинающие специалисты только готовятся к активному поиску работы, аналитики HeadHunter (hh.ru) решили узнать, что занимало у них основную часть времени во время учёбы