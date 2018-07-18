Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июля

17 Июля

Популярное

Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска

Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска
Общество, 
Женщина родила мальчика недоношенным и испугалась проблем. ВИДЕО

Вчера в выпуске шоу «На самом деле», которое транслируется в эфире Первого канала стало известно кто является настоящей матерью сына известного стилиста Сергея Зверева.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого Сергей Зверев-младший искал свою родную мать в Бурятии. Тогда односельчане известного стилиста, уроженца Тункинского района Бурятии, высказали мнение, что настоящий отец ребёнка – погибший брат Сергея Зверева. В июне в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» младший Зверев сдал тест ДНК, чтобы узнать правду о своём происхождении. Конверт с результатами анализа юноше вручили в студии, но зрители ответа так и не узнали. Прочитав написанное, молодой человек потерял самообладание, заплакал и в слезах ушёл за кулисы.

В свою очередь, ведущий проекта «На самом деле» Дмитрий Шепелев, пообещал, что найдёт мать Сергея Зверева-младшего.




После программы в редакцию шоу поступил звонок, где сообщили, что предполагаемая фамилия героя - Парфёнов. Редакция программы провела большую работу, чтобы среди 30 тысяч женщин найти родную мать героя. На глаза им попалась страница жительницы Иркутска Виктории Парфёновой. В редакции сразу увидели сходство между ней и Зверевым-младшим. 

Женщина рассказала, что больше 20 лет назад сбежала из роддома, бросив новорождённого мальчика Диму – это и был Сергей Зверев.

Предполагаемая мать поставила условие, что примет участие в съёмках передачи, если ДНК-экспертиза подтвердит родство. Прямо в студии Дмитрий Шепелев вскрыл конверт с результатами теста, где подтверждалось родство Виктории и Сергея младшего с вероятностью 99,9 %.

Во время встречи в студии сын спросил у матери, похож ли он на неё и причину по которой она его оставила.

- Испугалась, убежала от проблем. Ты родился восьмимесячным, - ответила женщина. 





На момент родов Виктории был 21 год и отношения с мужем ухудшились. Сына она родила от мужчины, с которым у неё была мимолётная связь. Виктория призналась, что даже пыталась прервать беременность, но у неё ничего не получилось, поэтому мальчик и родился раньше срока. Убежала из роддома она в халате и ночной рубашке.

- Тогда мы расходились с мужем. Я боялась остаться одна с ребёнком. У меня тогда уже был один. Я испугалась болезней, что раньше срока родился. Я не могла поверить педиатру, так как он лежал в боксе, - добавила женщина.

Сейчас Виктория замужем и у неё двое сыновей и внучка. Старшему сыну – 27 лет, младшему - 22.

У Виктории была ещё одна возможность забрать мальчика. Ей прислали письмо из дома малютки, чтобы она приехала написать отказ. Там женщина вновь встретилась с сыном, но забирать его не стала и написала отказ.

В студии Сергей встретился с родной бабушкой и старшим братом. Они знали, что когда-то Виктория оставила ребёнка в детдоме и пытались его найти через социальные сети.

В завершении программы Сергей сказал, что возьмёт паузу и «уйдёт в себя» на какое-то время.

- В душе у меня радость, но я пока не готов переварить это всё. Я обязательно после передачи возьму у вас у всех телефоны, но пока я уйду в себя, - сказал он.
семьи дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье понтонеры навели 100-метровый мост через Онон
Общество, 18.07.2018
Военнослужащие понтонного подразделения мотострелкового соединения в Забайкальском крае навели наплавной мост и организовали паромную переправу через реку Онон
Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска
Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска
Общество, 18.07.2018
Женщина родила мальчика недоношенным и испугалась проблем. ВИДЕО
Жители Бурятии страдают ожирением
Жители Бурятии страдают ожирением
Общество, 18.07.2018
Такие выводы сделал Роспотребнадзор
Дети Улан-Удэ сыграли в «Правовой автопоезд»
Дети Улан-Удэ сыграли в «Правовой автопоезд»
Общество, 18.07.2018
Ребятам и игровой форме рассказали правах и обязанностях жителя страны
6 кг варёной баранины пытались ввезти в Бурятию из Монголии
6 кг варёной баранины пытались ввезти в Бурятию из Монголии
Общество, 18.07.2018
Ввоз мяса на территорию Бурятии запрещён из-за болезней животных
Для части Улан-Удэ меняется график отключения воды
Для части Улан-Удэ меняется график отключения воды
Общество, 18.07.2018
Речь идёт о юго-западной части Октябрьского района
В Джидинском районе с размахом отметили Сурхарбан
В Джидинском районе с размахом отметили Сурхарбан
Общество, 18.07.2018
Игровые площадки посетили около 300 человек
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом федерации бобслея
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом федерации бобслея
Общество, 18.07.2018
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом Федерации бобслея России на следующий олимпийский цикл
В Иркутске уничтожили гектар конопли
В Иркутске уничтожили гектар конопли
Общество, 18.07.2018
Сначала траву выкосили, затем обработали землю гербицидами
Бурятские КВН-щики продадут мусор с Байкала
Бурятские КВН-щики продадут мусор с Байкала
Общество, 18.07.2018
Самый необычный аукцион состоится в Улан-Удэ
Роспотребнадзор назвал опасные места купания на Байкале
Роспотребнадзор назвал опасные места купания на Байкале
Общество, 18.07.2018
В список опасных мест попал Горячинск, Выдрино, Байкальский прибой и другие
В лесах Бурятии установили первые фотоловушки
В лесах Бурятии установили первые фотоловушки
Общество, 18.07.2018
С помощью них уже поймали первую группу «чёрных лесорубов»
Росгвардейцы Бурятии провели день памяти погибшего сотрудника
Росгвардейцы Бурятии провели день памяти погибшего сотрудника
Общество, 18.07.2018
Милиционер Владимир Гомбоев вступил в противоборство с вооружёнными преступниками

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^