Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска



После программы в редакцию шоу поступил звонок, где сообщили, что предполагаемая фамилия героя - Парфёнов. Редакция программы провела большую работу, чтобы среди 30 тысяч женщин найти родную мать героя. На глаза им попалась страница жительницы Иркутска Виктории Парфёновой. В редакции сразу увидели сходство между ней и Зверевым-младшим.



Женщина рассказала, что больше 20 лет назад сбежала из роддома, бросив новорождённого мальчика Диму – это и был Сергей Зверев.



Предполагаемая мать поставила условие, что примет участие в съёмках передачи, если ДНК-экспертиза подтвердит родство. Прямо в студии Дмитрий Шепелев вскрыл конверт с результатами теста, где подтверждалось родство Виктории и Сергея младшего с вероятностью 99,9 %.



Во время встречи в студии сын спросил у матери, похож ли он на неё и причину по которой она его оставила.



- Испугалась, убежала от проблем. Ты родился восьмимесячным, - ответила женщина.













На момент родов Виктории был 21 год и отношения с мужем ухудшились. Сына она родила от мужчины, с которым у неё была мимолётная связь. Виктория призналась, что даже пыталась прервать беременность, но у неё ничего не получилось, поэтому мальчик и родился раньше срока. Убежала из роддома она в халате и ночной рубашке.- Тогда мы расходились с мужем. Я боялась остаться одна с ребёнком. У меня тогда уже был один. Я испугалась болезней, что раньше срока родился. Я не могла поверить педиатру, так как он лежал в боксе, - добавила женщина.Сейчас Виктория замужем и у неё двое сыновей и внучка. Старшему сыну – 27 лет, младшему - 22.У Виктории была ещё одна возможность забрать мальчика. Ей прислали письмо из дома малютки, чтобы она приехала написать отказ. Там женщина вновь встретилась с сыном, но забирать его не стала и написала отказ.В студии Сергей встретился с родной бабушкой и старшим братом. Они знали, что когда-то Виктория оставила ребёнка в детдоме и пытались его найти через социальные сети.