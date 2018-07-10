По размытой дороге в Бурятии частично открыли проезд









Однако сегодня частично открыли транспортное сообщение между сёлами.



- Сегодня по временной схеме будем пропускать транспортные средства. Горюче-смазочный материал завозят, часть легкового транспорта, но дорога ещё будет дорабатываться: закладываться трубы и так далее, - рассказал «Байкал-Daily» глава Баунтовского района Николай Ковалёв.



По словам главы района, за вчерашний день и ночь успели сделать объездную дорогу, и машины смогли проехать.



Сейчас восстановительные работы продолжаются, ещё предстоит уложить трубы для дренажа. После этого дорожники будут принимать дальнейшие решения по этому участку дороги, заключил Николай Ковалёв. Он отметил, при этом режим ЧС в районе сохранится.

