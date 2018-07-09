В Иркутске отметят День шоколада

День шоколада пройдёт 14 июля в иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского



На празднике состоятся конкурсы, мастер-классы, развлекательная программа для взрослых и детей. Организаторы обещают «много шоколада».



«Не забывайте, что всего лишь одна долька этого продукта повышает настроение и помогает бороться с депрессией. Поэтому ждем всех желающих у нас в библиотеке 14 июля в 13.00», - сообщают организаторы.

