В Иркутской области пройдёт международный детский форум

Также в мероприятии будет участвовать делегация из Бурятии



В начале августа пройдёт международный детский форум. Темой мероприятия станет «Детский взгляд на актуальные вызовы времени», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



По словам организаторов, благодаря выбранной теме будут задеты актуальные проблемы и интересы подрастающего поколения, независимо от страны проживания. В мероприятии будут участвовать делегации школьников из Бурятии, Японии, Китая, Южной Кореи, Монголии.



- Восемь детей из Японии и десять из Кореи в течение двух дней перед открытием форума будут проживать в иркутских семьях, не знающих японский и корейский языки, - сказала Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.



Мероприятие пройдёт в оздоровительно-образовательном центре «Галактика». Ключевым событием станет конференция, на которой школьники из разных стран обсудят актуальные проблемы современности.

