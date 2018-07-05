Специальные призы подарят за первенство в борьбе и конном спорте
Творческая мастерская Жигжита Баясхаланова подарит специальные призы трём победителям абсолютных первенств международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который проходит с 5 по 8 июля в Иркутской области.
Победителю абсолютного первенства по стрельбе из бурятского национального лука подарят бурятский традиционный лук в комплекте с налучем, колчаном, стрелами. Победителю абсолютного первенства по борьбе «бухэ барилдаан» будет вручен бурятский традиционный нож. За абсолютное первенство по конному спорту на дистанцию 4 тысячи метров подарят украшение на лошадиную сбрую.
Все изделия будут упакованы в деревянные футляры с ложементами, на которых будут таблички с указанием: мероприятия, номинации, города, года проведения международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана».
В рамках фестиваля 6 июля стартуют соревнования по пяти видам спорта – стрельбе из бурятского национального лука, шахматам «Шатар», бурятской борьбе, традиционной игре по разбиванию хребтовой кости, настольной игре в кости. Соревнования пройдут во дворце спорта «Труд» и на стадионе «Труд». Конные скачки пройдут 8 июля в конноспортивном комплексе «Черемушки», сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Справка:
Жигжит Баясхаланов является членом Союза художников России, ювелиром-оружейником. Уроженец Агинского Бурятского округа, в настоящий момент он живёт и работает в Санкт-Петербурге. В основе творчества мастера лежит возрождение традиционных атрибутов бурятского костюма, такие как: национальные ножи, огниво, бурятские традиционные луки, украшения для лошадиной сбруи, традиционные плети (ташуур), дэнзэ (украшения для головного убора), также коллекционное оружие, которое он выполняет в своём авторском стиле.
«Байкал-Daily» представлял репортаж с открытия галереи Жигжита Баясхаланова в Улан-Удэ.
Победители «Алтарганы» получат подарки от бурятского оружейника
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