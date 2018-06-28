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В Улан-Удэ покажут тотемных животных бурят и эвенков

В Улан-Удэ покажут тотемных животных бурят и эвенков
Общество, 
Здесь будут представлены и картины, скульптуры, предметы религиозного культа

28 июня в музее истории Бурятии имени Хангалова начнёт работу выставка «Тотемы и хранители».

Тотем – это священный символ, вера в определённых животных, растения, предметы, а также явления природы, которые служат объектами религиозного культа рода или племени и считаются его хранителем. Древняя религия - тотемизм - утверждает, что у каждого народа есть свой зверь-покровитель, дух-покровитель, источник внутренней энергии и силы. Архаичное миропонимание бурят раскрывается в их отношении к животным и птицам. Эти отношения строились в соответствии с идеей общности мира людей и мира животных.

Данная выставка демонстрирует тотемных животных бурят и эвенков. На экспозиции будут представлены основные их виды (лебедь, волк, беркут, гагара, горностай, соболь, олень и др.), картины, скульптуры, предметы религиозного культа и др., сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.  
выставка
 
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