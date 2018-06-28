В Улан-Удэ покажут тотемных животных бурят и эвенков

Здесь будут представлены и картины, скульптуры, предметы религиозного культа



28 июня в музее истории Бурятии имени Хангалова начнёт работу выставка «Тотемы и хранители».



Тотем – это священный символ, вера в определённых животных, растения, предметы, а также явления природы, которые служат объектами религиозного культа рода или племени и считаются его хранителем. Древняя религия - тотемизм - утверждает, что у каждого народа есть свой зверь-покровитель, дух-покровитель, источник внутренней энергии и силы. Архаичное миропонимание бурят раскрывается в их отношении к животным и птицам. Эти отношения строились в соответствии с идеей общности мира людей и мира животных.



Данная выставка демонстрирует тотемных животных бурят и эвенков. На экспозиции будут представлены основные их виды (лебедь, волк, беркут, гагара, горностай, соболь, олень и др.), картины, скульптуры, предметы религиозного культа и др., сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.

